Необходимо продвинуть сайт bazaemail.ru в поисковых системах Яндекса и Гугла, обеспечив его размещение в топ 5. Ожидаются услуги по SEO-оптимизации, включая анализ ключевых слов, внутреннюю и внешнюю оптимизацию, а также создание качественного контента для повышения видимости сайта.
SEO copywriting
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Количество символов без пробелов 8 000-10 000 символов.
Уникальность текста 95-100% (Чем ближе к 100 тем лучше) https://text.ru/antiplagiat
Вода до 15% https://text.ru/antiplagiat
Заспамленность: до 50 % https://text.ru/antiplagiat
Чистота и Читаемость по https://glvrd.ru/ 8 -1 0
Текст разбивать на абзацы по 1400-1500 символов.
Показатели Ципфра свыше 30% по https://miratext.ru/seo_analiz_text
Текст должен быть максимально полезен для пользователя, пишем именно для него.
Текст без «воды», пишем только полезную информацию; недопустимо писать часть текста ради объёма: если не получается достигнуть оптимального объёма по ТЗ, значит оставляем как есть.
Списки перечисления должны находиться на расстоянии от начала и конца текста минимум в 300 символов, расстояние между списками перечисления должно быть минимум 450 символов.
Текст не должен содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических, типографических, смысловых и прочих ошибок;
«Тематические слова» и «Слова из подсветки в выдаче» рекомендуется использовать в тексте в произвольной словоформе и столько раз, сколько указано в скобках.
Используемые ключи выделять в тексте цветом.
Предложения не должны начинаться и заканчиваться ключевыми словами.
FAQ пишем те, которых нет в структуре, но есть в СЯ, (как искать ключи ctrl+f и ищем: как, что, почему и т.д), находим вопрос и переформулируем его в читаемый вид
Отзывы пишем произвольные, всегда положительные, но в меру
Сделать скриншоты показателей: п.2. и п.7
Структура (это пример структуры, нужно сделать рерайт с таким же смыслом)
Первый пример https://1wins.in/:
<H1> 1win India – Online Betting and Casino
<H2> 1win Bet official website
<H2> 1win Login & Registration
<H2> How to register in 1win:
<H3> 1. Open the form
<H3> 2. Choose a registration method
<H3> 3. Fill in the details
<H2> How to Log in 1win
<H2> Promo code 1 win in 2025
<H2> How to use promo code 1win
<H2> Сurrent promotions 1 win bet
<H2> How to bet in 1win
<H2> Instructions for betting in 1win
<H3> 1. Log in to your account on the 1win website.
<H3> 2. Select type of sport.
<H3> 3. Confirm a slip.
<H2> How to deposit in 1win
<H2> How to withdraw in 1win
<H2> Types and Tips for Betting at 1win
<H3> Types of 1win bets:
<H3> 1win Betting Tips
<H2> 1win app download for Android and iOS
<H3> 1win apk for Android
<H3> 1win app for iOS
<H2> Sports betting types
<H3> Cricket
<H3> Kabaddi
<H3> Horse Racing
<H2> 1win Casino Review
<H3> Slot machine
<H3> Live dealers
<H3> Board and card games
<H3> Lotteries
<H3> Aviator
<H2> 1win Poker Review
<H2> Is 1win Legal in India?
<H2> 1Win Bet Support
<H2> FAQ
(7 любых вопросов)
<H3> 💡 Is 1win popular in India?
<H3> 📥Why the application is not installed?
<H3> 💸Can I withdraw the bonus money?
<H3> 🤵Can I get a second account?
<H3> ✨Who is the owner of 1win?
<H2> Leave a Reply Cancel reply
(5 любых отзывов)
Второй пример https://1win.casino/en:
<H1> 1Win Casino and Sports Betting
<H2> Advantages of the Official 1Win Website
<H2> Promo Codes and Bonuses at 1Win
<H3> 1Win Bet Betting Bonus
<H3> 1Win Casino and Slot Machine Bonus
<H2> Download the 1Win App for Android and iOS
<H3> Official 1Win App for Android
<H2> Official 1Win App for iPhone
<H2> 1Win Mobile Version or App
<H2> How to Place Sports Bets with the Bookmaker 1Win
<H2> Registration on the Official 1Win Website
<H2> Verification on 1Win
<H2> Login to Your 1Win Account
<H2> Make Your First Deposit
<H2> How to Play Casino and Slots
<H2> Withdrawal of Funds from 1Win
<H2> Methods of Account Replenishment
<H2> Support Service
<H2> Frequently Asked Questions
(7 любых вопросов)
Ключи обязательные:
Чем выше стоит ключ, тем чаще его желательно использовать
Важно - Минимум 1 раз
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Ключи LSI (использовать по возможности):
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приложение
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скачать
Android
личный кабинет
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авторизация
apk
установка
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игры
промокод
бонусы
партнёрская программа
слоты
автоматы
телефон
кошелек
зеркало
отзывы
пополнение
турниры
провайдер
Дополнение
Ключи используем по тексту и правильные (тут я имею ввиду, те ключи которые ВЧ и СЧ и которые правда есть типа: сайт, официальный сайт, зеркало, вход, рабочее зеркало, online casino и т.д. - данный список у есть в ВАЖНО в СЯ).
Делаем читаемым, пишим от третьего лица в стиле журналистики.
Заявки фрилансеров
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