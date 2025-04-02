ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Количество символов без пробелов 8 000-10 000 символов.

Уникальность текста 95-100% (Чем ближе к 100 тем лучше) https://text.ru/antiplagiat

Вода до 15% https://text.ru/antiplagiat

Заспамленность: до 50 % https://text.ru/antiplagiat

Чистота и Читаемость по https://glvrd.ru/ 8 -1 0

Текст разбивать на абзацы по 1400-1500 символов.

Показатели Ципфра свыше 30% по https://miratext.ru/seo_analiz_text

Текст должен быть максимально полезен для пользователя, пишем именно для него.

Текст без «воды», пишем только полезную информацию; недопустимо писать часть текста ради объёма: если не получается достигнуть оптимального объёма по ТЗ, значит оставляем как есть.

Списки перечисления должны находиться на расстоянии от начала и конца текста минимум в 300 символов, расстояние между списками перечисления должно быть минимум 450 символов.

Текст не должен содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических, типографических, смысловых и прочих ошибок;

«Тематические слова» и «Слова из подсветки в выдаче» рекомендуется использовать в тексте в произвольной словоформе и столько раз, сколько указано в скобках.

Используемые ключи выделять в тексте цветом.

Предложения не должны начинаться и заканчиваться ключевыми словами.

FAQ пишем те, которых нет в структуре, но есть в СЯ , (как искать ключи ctrl+f и ищем: как, что, почему и т.д), находим вопрос и переформулируем его в читаемый вид

Отзывы пишем произвольные, всегда положительные, но в меру