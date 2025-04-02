SEO copywriting

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Открыт6 заявок100 просмотров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

  1.  Количество символов без пробелов 8 000-10 000 символов. 

  2.  Уникальность текста 95-100% (Чем ближе к 100 тем лучше) https://text.ru/antiplagiat

  3.  Вода до 15% https://text.ru/antiplagiat 

  4. Заспамленность: до 50 % https://text.ru/antiplagiat

  5. Чистота и Читаемость по https://glvrd.ru/ 8 -1 0

  6. Текст разбивать на абзацы по 1400-1500 символов.

  7. Показатели Ципфра свыше 30% по https://miratext.ru/seo_analiz_text 

  8. Текст должен быть максимально полезен для пользователя, пишем именно для него.

  9. Текст без «воды», пишем только полезную информацию; недопустимо писать часть текста ради объёма: если не получается достигнуть оптимального объёма по ТЗ, значит оставляем как есть.    

  10. Списки перечисления должны находиться на расстоянии от начала и конца текста минимум в 300 символов, расстояние между списками перечисления должно быть минимум 450 символов.    

  11. Текст не должен содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических, типографических, смысловых и прочих ошибок;    

  12. «Тематические слова» и «Слова из подсветки в выдаче» рекомендуется использовать в тексте в произвольной словоформе и столько раз, сколько указано в скобках.    

  13. Используемые ключи выделять в тексте цветом.

  14. Предложения не должны начинаться и заканчиваться ключевыми словами.

  15. FAQ пишем те, которых нет в структуре, но есть в СЯ, (как искать ключи ctrl+f и ищем: как, что, почему и т.д), находим вопрос и переформулируем его в читаемый вид

  16.  Отзывы пишем произвольные, всегда положительные, но в меру

  17.  Сделать скриншоты показателей: п.2. и п.7



Структура (это пример структуры, нужно сделать рерайт с таким же смыслом)
Первый пример https://1wins.in/:

<H1> 1win India – Online Betting and Casino

<H2> 1win Bet official website

<H2> 1win Login & Registration

<H2> How to register in 1win:

<H3> 1. Open the form

<H3> 2. Choose a registration method

<H3> 3. Fill in the details

<H2> How to Log in 1win

<H2> Promo code 1 win in 2025

<H2> How to use promo code 1win

<H2> Сurrent promotions 1 win bet

<H2> How to bet in 1win

<H2> Instructions for betting in 1win

<H3> 1. Log in to your account on the 1win website.

<H3> 2. Select type of sport.

<H3> 3. Confirm a slip.

<H2> How to deposit in 1win

<H2> How to withdraw in 1win

<H2> Types and Tips for Betting at 1win

<H3> Types of 1win bets:

<H3> 1win Betting Tips

<H2> 1win app download for Android and iOS

<H3> 1win apk for Android

<H3> 1win app for iOS

<H2> Sports betting types

<H3> Cricket 

<H3> Kabaddi

<H3> Horse Racing

<H2> 1win Casino Review

<H3> Slot machine

<H3> Live dealers

<H3> Board and card games

<H3> Lotteries

<H3> Aviator

<H2> 1win Poker Review

<H2> Is 1win Legal in India?

<H2> 1Win Bet Support

<H2> FAQ
(7 любых вопросов)

<H3> 💡 Is 1win popular in India?

<H3> 📥Why the application is not installed?

<H3> 💸Can I withdraw the bonus money?

<H3> 🤵Can I get a second account?

<H3> ✨Who is the owner of 1win?

<H2> Leave a Reply Cancel reply

(5 любых отзывов)

Второй пример https://1win.casino/en:

<H1> 1Win Casino and Sports Betting

<H2> Advantages of the Official 1Win Website

<H2> Promo Codes and Bonuses at 1Win

<H3> 1Win Bet Betting Bonus

<H3> 1Win Casino and Slot Machine Bonus

<H2> Download the 1Win App for Android and iOS

<H3> Official 1Win App for Android

<H2> Official 1Win App for iPhone

<H2> 1Win Mobile Version or App

<H2> How to Place Sports Bets with the Bookmaker 1Win

<H2> Registration on the Official 1Win Website

<H2> Verification on 1Win

<H2> Login to Your 1Win Account

<H2> Make Your First Deposit

<H2> How to Play Casino and Slots

<H2> Withdrawal of Funds from 1Win

<H2> Methods of Account Replenishment

<H2> Support Service

<H2> Frequently Asked Questions
(7 любых вопросов)

Ключи обязательные:
Чем выше стоит ключ, тем чаще его желательно использовать
Важно - Минимум 1 раз

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  • 1 win

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  • 1 win apk download

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Ключи LSI (использовать по возможности):

  • букмекерская контора

  • официальный сайт

  • 2025

  • онлайн казино

  • приложение

  • ставки

  • скачать

  • Android

  • личный кабинет

  • регистрация

  • авторизация

  • apk

  • установка

  • казино

  • игры

  • промокод

  • бонусы

  • партнёрская программа

  • слоты

  • автоматы

  • телефон

  • кошелек

  • зеркало

  • отзывы

  • пополнение

  • турниры

  • провайдер

Дополнение

  • Ключи используем по тексту и правильные (тут я имею ввиду, те ключи которые ВЧ и СЧ и которые правда есть типа: сайт, официальный сайт, зеркало, вход, рабочее зеркало, online casino  и т.д. - данный список у есть в ВАЖНО в СЯ).

  • Делаем читаемым, пишим от третьего лица в стиле журналистики.

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