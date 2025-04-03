Требуется специалист для настройки сквозной аналитики на маркетплейсе. Задачи включают интеграцию Google Analytics и Tag Manager, конфигурацию целей и событий, сегментацию аудиторий. Также необходима работа с UTM-метками и формирование отчетов в Google Data Studio. Опыт в eCommerce-аналитике обязателен.
Закупка крауд-ссылок
1. Общие требования - Количество ссылок: 100 (в месяц)
- Тематика сайтов: криптовалюта, блокчейн технологии, технологии, финансы, инвестиции, трейдинг и т.д. (без казино).
- Тип крауд-ссылок: Ссылки должны быть размещены в комментариях, форумах, блогах, на вопросно-ответных платформах.
- Тип текста: Описание или текст, к которому будет добавлена ссылка, должно быть релевантным теме и органично встраиваться в обсуждение.
2. Требования к качеству сайтов
- Возраст домена: от 1 года
- AS (SEMrush): от 20
- Формат: «do-follow» или «follow»
3. Требования к тексту ссылки
- Текст должен выглядеть естественно и быть частью обсуждения.
- Текст должен быть уникальным.
4. Сроки выполнения 1-30 апреля
5. Отчетность
Предоставлять отчет еженедельно в формате таблицы Google:
- Сайт, на котором была размещена ссылка.
- URL страницы с размещенной ссылкой.
- Дата размещения ссылки.
6. Дополнительные требования
Работа с отзывами:
Если ссылки размещаются на платформах с отзывами, необходимо соблюдать естественный тон отзывов, а не спамный комментарий.
Заявки фрилансеров
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