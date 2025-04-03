1. Общие требования - Количество ссылок: 100 (в месяц)

- Тематика сайтов: криптовалюта, блокчейн технологии, технологии, финансы, инвестиции, трейдинг и т.д. (без казино).

- Тип крауд-ссылок: Ссылки должны быть размещены в комментариях, форумах, блогах, на вопросно-ответных платформах.

- Тип текста: Описание или текст, к которому будет добавлена ссылка, должно быть релевантным теме и органично встраиваться в обсуждение.

2. Требования к качеству сайтов

- Возраст домена: от 1 года

- AS (SEMrush): от 20

- Формат: «do-follow» или «follow»

3. Требования к тексту ссылки

- Текст должен выглядеть естественно и быть частью обсуждения.

- Текст должен быть уникальным.

4. Сроки выполнения 1-30 апреля

5. Отчетность

Предоставлять отчет еженедельно в формате таблицы Google:

- Сайт, на котором была размещена ссылка.

- URL страницы с размещенной ссылкой.

- Дата размещения ссылки.

6. Дополнительные требования

Работа с отзывами:

Если ссылки размещаются на платформах с отзывами, необходимо соблюдать естественный тон отзывов, а не спамный комментарий.