margozaliz

Linkbuilder(crowd,outreach)

Привет! У меня более 3 лет опыта в линкбилдинге, включая crowd и outreach-методы. За это время я помогла десяткам проектов увеличить видимость в поисковых системах, работая как с небольшими сайтами, так и с крупными международными платформами.

✔ Эффективный crowd marketing – размещение ссылок на тематических форумах, блогах, Q&A-платформах.

✔ Outreach – поиск и переговоры с донорами, размещение статей и гостевых постов.

✔ Анализ ссылочного профиля конкурентов и разработка стратегии линкбилдинга.

✔ Работа с SEO-инструментами (Ahrefs, SEMrush, Majestic, Moz, Netpeak Checker и др.).

✔ Грамотная анкорная стратегия, безопасные методы продвижения.

✅ Успешное размещение 1000+ ссылок на качественных площадках.

✅ Работа с разными нишами: iGaming, e-commerce, SaaS, финансы, технологии.

✅ Повышение трафика на 30-100% у клиентов за счет грамотного ссылочного продвижения.

✅ Работа с зарубежными рынками (США, Европа, Азия).

Готова к новым проектам! Если вам нужны качественные ссылки, безопасные методы и рост позиций в поиске, пишите — обсудим сотрудничество. 🚀