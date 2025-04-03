margozaliz

Привет! У меня более 3 лет опыта в линкбилдинге, включая crowd и outreach-методы. За это время я помогла десяткам проектов увеличить видимость в поисковых системах, работая как с небольшими сайтами, так и с крупными международными платформами.Что я умею:
✔ Эффективный crowd marketing – размещение ссылок на тематических форумах, блогах, Q&A-платформах.
✔ Outreach – поиск и переговоры с донорами, размещение статей и гостевых постов.
✔ Анализ ссылочного профиля конкурентов и разработка стратегии линкбилдинга.
✔ Работа с SEO-инструментами (Ahrefs, SEMrush, Majestic, Moz, Netpeak Checker и др.).
✔ Грамотная анкорная стратегия, безопасные методы продвижения.
✅ Успешное размещение 1000+ ссылок на качественных площадках.
✅ Работа с разными нишами: iGaming, e-commerce, SaaS, финансы, технологии.
✅ Повышение трафика на 30-100% у клиентов за счет грамотного ссылочного продвижения.
✅ Работа с зарубежными рынками (США, Европа, Азия).
Готова к новым проектам! Если вам нужны качественные ссылки, безопасные методы и рост позиций в поиске, пишите — обсудим сотрудничество. 🚀