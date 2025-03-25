Требуется разработать сайт на платформе Wordpress для SEO, посвященный игре про астронавтов. Необходимо написать и опубликовать 10 статей по 800 слов каждая, используя 3-4 ключевых слова и следуя SEO-руководствам. Допускается использование AI для создания контента, при условии что статьи будут уникальными и пройдут проверку на плагиат.
Продвижение услуг
Ищу опытного маркетолога для продвижения моих услуг на рынке. Нужен специалист, который разработает стратегию, повысит узнаваемость и привлечёт клиентов. Рассмотрю предложения в ЛС.
Заявки фрилансеров
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