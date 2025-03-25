Продвижение услуг

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок21 просмотр

Ищу опытного маркетолога для продвижения моих услуг на рынке. Нужен специалист, который разработает стратегию, повысит узнаваемость и привлечёт клиентов. Рассмотрю предложения в ЛС.

Привлечение клиентов
месяц назад
SpaceWork
Денис 
21 год
год в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
месяц назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
день назад
25 отзывов
месяц назад
Александр
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
17 дней назад
1 отзыв
месяц назад
Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
16 часов назад
106 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
13 часов назад
17 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)