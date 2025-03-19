Задача включает разработку SEO-стратегии для онлайн языковой школы. Необходимо создать семантическое ядро по каждому языку, провести on-page SEO для всех страниц и выполнить техническую SEO-оптимизацию. Цель - достичь ТОП-1 позиций по ключевым запросам на каждом языке и в целевых регионах.
Ищу специалиста по арбитражу
Задача: Лить трафик из Латинской Америки через Facebook Ads на Telegram-бот (кликер).
Подробности в лс
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