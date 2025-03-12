Нужен трафер, который будет привлекать трафик, так как мы работаем с партнерской программой, оплата за работу может быть разная, и даже очень большая, это зависит от того какой депозит внёс привлечённый человек на платформу, если заинтересовались или есть вопросы, пожалуйста, пишите