Шукаємо досвідчених SEO-спеціалістів для просування сайтів у вертикалі Dating. Обов'язки включають аналіз конкурентів, розробку стратегії просування, створення семантичного ядра, on-page та off-page оптимізацію. Вимоги: досвід роботи з SEO-інструментами, знання SEO-копірайтингу та LSI.
Ищу трафера, который привлечёт живой целевой трафик
Нужен трафер, который будет привлекать трафик, так как мы работаем с партнерской программой, оплата за работу может быть разная, и даже очень большая, это зависит от того какой депозит внёс привлечённый человек на платформу, если заинтересовались или есть вопросы, пожалуйста, пишите
Заявки фрилансеров
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