Аудит сайта и SEO-продвижение

• Аудит сайта:

• Провести комплексный анализ сайта (техническая оптимизация, UX/UI, контент, скорость загрузки, мобильная адаптация, безопасность)

• Составить подробный отчет с выявленными проблемами и рекомендациями по их устранению

• При необходимости, провести анализ конкурентов

• SEO-продвижение:

• Разработать стратегию SEO-продвижения: подбор ключевых запросов, оптимизация контента, внутренняя перелинковка, рекомендации по внешним ссылкам

• Составить план мероприятий на 3-6 месяцев с этапами и ключевыми метриками для оценки эффективности

• Подготовить рекомендации по созданию и продвижению дополнительного контента (статьи, блоги, пресс-релизы и т.д.) для улучшения SEO-показателей