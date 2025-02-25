Аудит сайта и SEO-продвижение

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Закрыт13 заявок35 просмотров

Аудит сайта:

• Провести комплексный анализ сайта (техническая оптимизация, UX/UI, контент, скорость загрузки, мобильная адаптация, безопасность)

• Составить подробный отчет с выявленными проблемами и рекомендациями по их устранению

• При необходимости, провести анализ конкурентов

SEO-продвижение:

• Разработать стратегию SEO-продвижения: подбор ключевых запросов, оптимизация контента, внутренняя перелинковка, рекомендации по внешним ссылкам

• Составить план мероприятий на 3-6 месяцев с этапами и ключевыми метриками для оценки эффективности

• Подготовить рекомендации по созданию и продвижению дополнительного контента (статьи, блоги, пресс-релизы и т.д.) для улучшения SEO-показателей

SEOАнализ конкурентовОптимизация контентаПродвижение сайтовПодбор ключевых слов
2 месяца назад
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