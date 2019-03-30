Консультирую бесплатно ✉ [email protected] - skype: dadja_vadja
Делаю первые шаги на этой бирже.
Основной профиль - https://freelancehunt.com/freelancer/buchkaryk_vadim.html
3 Важных момента:
- Мой опыт работы в SEO: более 6 лет.
- Очень люблю работать с умными людьми. Если заказчик со мной на одной волне, то я делаю больше, чем мы оговаривали.
- Предпочитаю работать по БС.
Аудит сайта - 150$ (Цена актуальна до 30.03.2019) - Сроки 10-12 дней.
- Проведение технического аудита
- выявление ошибок
- составление тех.задания для программистов
- написание выводов и рекомендаций.
- и еще много-много чего..
- Составление семантического ядра
- корректировка текущего
- сбор частотностей.
- Составление стратегии внутренней перелинковки.
- Грамотное составление Title (Заголовок), Description (Описание) и H1.
- Составление правильных файлов robots.txt и sitemap.xml.
- Проверка и удаление существующих и возможных дублей.
- Настройка редиректов.
- Разработка ТЗ для копирайтера, составление схемы написание контента и наполнения сайта.
- Настройка систем аналитики (Цели, Конверсии)
- анализ трафика
- анализ изменения позиций сайта по ключевым запросам.
- Вывод сайта в зеленую зону сайта https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
- Предоставление консультаций.
- Прочие работы по внутренней оптимизации.
- и еще много-много чего...
- Увеличение рейтингов социальной активности.
- Повышение количества анкорных и безанкорных беклинков.
- Работа с биржами купли/продажи вечных ссылок.
- Размещение PR новостей на больших новостниках
- Поиск белых и трастовых доноров.
- Краудмаркетинг.
- Ежемесячные отчёты о проделанной работе, список позиций, мониторинг сайта, работ, план-предложение на следующий месяц.
- При желании можно сделать прогноз по трафику
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
ТОП-20— Поисковые системы (SEO)
Портфолио
- Продвижение сайта тематики "Вело товары"184 просмотра
- Продвижение сайта тематики "Спортивное питание"184 просмотра
- Продвижение сайта тематики "ремонт телефонов"186 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
5 лет назад
Получил файлы с описанием проблем и рекомендаций по СЕО. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень интересный проект, рекомендую Романа, как отличного заказчика!
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
$5/час
от $50от 3 дней
#19