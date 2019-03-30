SeoVadim

Вадим SeoVadim

 
30 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Консультирую бесплатно &#9993; [email protected] - skype: dadja_vadja

Делаю первые шаги на этой бирже.

Основной профиль - https://freelancehunt.com/freelancer/buchkaryk_vadim.html

3 Важных момента:

  • Мой опыт работы в SEO: более 6 лет.
  • Очень люблю работать с умными людьми. Если заказчик со мной на одной волне, то я делаю больше, чем мы оговаривали.
  • Предпочитаю работать по БС.
Предоставляемые услуги:

Аудит сайта - 150$ (Цена актуальна до 30.03.2019) - Сроки 10-12 дней.

  • Проведение технического аудита
    • выявление ошибок
    • составление тех.задания для программистов
    • написание выводов и рекомендаций.
    • и еще много-много чего..
Проведение полного цикла работ по ВНУТРЕННЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ (от 150$-450$, стоимость зависит от кол-ва категорий на сайте и тематики) - проводится разово:
  • Составление семантического ядра 
    • корректировка текущего
    • сбор частотностей.
  • Составление стратегии внутренней перелинковки.
  • Грамотное составление Title (Заголовок), Description (Описание) и H1.
  • Составление правильных файлов robots.txt и sitemap.xml.
  • Проверка и удаление существующих и возможных дублей.
  • Настройка редиректов.
  • Разработка ТЗ для копирайтера, составление схемы написание контента и наполнения сайта.
  • Настройка систем аналитики (Цели, Конверсии)
    • анализ трафика
    • анализ изменения позиций сайта по ключевым запросам.
  • Вывод сайта в зеленую зону сайта https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
  • Предоставление консультаций.
  • Прочие работы по внутренней оптимизации.
  • и еще много-много чего...
Внешняя оптимизация "ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА" (от 200$/мес(в большинстве случаев индивидуально)*) :
  • Увеличение рейтингов социальной активности.
  • Повышение количества анкорных и безанкорных беклинков.
  • Работа с биржами купли/продажи вечных ссылок.
  • Размещение PR новостей на больших новостниках
  • Поиск белых и трастовых доноров.
  • Краудмаркетинг.
  • Ежемесячные отчёты о проделанной работе, список позиций, мониторинг сайта, работ, план-предложение на следующий месяц.
  • При желании можно сделать прогноз по трафику
* - Указан мой интерес. Ссылочный бюджет обсуждается с клиентом персонально.* - Указан мой интерес. Ссылочный бюджет обсуждается с клиентом персонально.продублирую 2 раза на всякий случай.Решение сложных задач, составление стратегий, прогноз по трафику, анализ ниши в разрезе орг.трафика и т.д от 450$.
Аудит сайтаСемантическое ядро
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-20
Поисковые системы (SEO)
Отзывы заказчиков
1qwerty
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Внутренняя оптимизация сайта
Получил файлы с описанием проблем и рекомендаций по СЕО. Рекомендую.
Очень интересный проект, рекомендую Романа, как отличного заказчика!
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
$5/час
от $50от 3 дней
#19