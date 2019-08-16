Для нескольких SVG графиков нужно реализовать анимацию. Есть отрисованные круговые / линейчатые диаграммы, гистограммы. Нужно будет сделать анимацию появления графика и анимацию цифр в нем (отсчет от 0 до конечной цифры). Запускать анимацию нужно будет при прокрутке к блоку ...