1qwerty

Таранов 1qwerty

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$24
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • GIF анимация

    Нужно анимировать рисунок. Результат в формате gif. Есть ли какие-то примеры подобных ваших работ?  5+9?

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Bitrix + Bitrix24

    Настройка взаимодействия, создание сделок в CRM (Б24). У вас есть опыт подобной работы? Перед ответом добавьте слово "B24". Когда вы могли бы начать работу, сегодня?

    Битрикс
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Bitrix. Несколько задач по проекту

    Ищу профильного, ответственного специалиста по bitrix для работы с сайтом (с опытом от 3-х лет.) Не агентство, не компанию, не группу... Есть ряд задач и переодически появляются новые. Оплата позадачно или почасовая (возможны варианты). Если ...

    Битрикс
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка

    Макет отправлю по запросу. Нужно адаптивно сверстать новые экраны для посадочной страницы (4 брейкпоинта). Верстка: адаптивно, кроссбраузерно (ie10+). БЭМ. SVG. Опыт &gt; 2-х лет. Можно увидеть несколько живых примеров ваших работ? Добавить перед ответом на ...

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 1c bitrix. Магазин.

    Ищу опытного программиста (или команду) для разработки интернет магазина с расширенным функционалом. Опыт с интеграцией 1с. Есть ли какие-то интересные проекты, разработанные вами, которые можете показать? Какой опыт работы с bitrix?

    Битрикс
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка страницы

    Макет отправлю по запросу. Нужно адаптивно сверстать "посадочную" страницу. Верстка: адаптивно, кроссбраузерно (ie10+). БЭМ. SVG. Опыт &gt; 3-х лет. Можно увидеть несколько живых примеров ваших работ? Добавить перед ответом на проект "Верстка страницы". Когда сможете ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка

    Добрый день. Задача: Исправить ошибку отображения элементов в браузере Edge/ie (на статичной странице сайта). Подробнее кандидату. Перед ответом добавьте "ie"

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • SVG анимация графиков

    Для нескольких SVG графиков нужно реализовать анимацию. Есть отрисованные круговые / линейчатые диаграммы, гистограммы. Нужно будет сделать анимацию появления графика и анимацию цифр в нем (отсчет от 0 до конечной цифры). Запускать анимацию нужно будет при прокрутке к блоку ...

    Javascript
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн листовки

    Дизайн листовки А5, 4+0. Опыт в граф. дизайне от 2-х лет. Наличие подобных работ в портфолио. Перед ответом напишите 2+2=? Прикрепите, пожалуйста, несколько примеров и укажите стоимость работы.

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн листовки

    Дизайн листовки (двусторонняя). Формат А5. Какая стоимость работы и есть ли примеры из портфолио? 5+шесть?

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка

    Верстка. Адаптивно, современно, кроссбраузерно (ie10+). Опыт &gt; 3-х лет. Знания JS и современных методов верстки. Как собираете, каким стеком владеете? Можно увидеть несколько живых примеров ваших работ? 8+семь? Можете ли начать сегодня-завтра?

    Javascript
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Несколько иллюстраций-картинок с одним персонажем

    Нужно подготовить 7 картинок с персонажем в разных ситуациях. Может быть все рисованное или рисованный персонаж на фоне фотореалистичных изображений/фотографий. Подробное ТЗ предоставлю.  4+8=?

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн слайдов для pdf презентации

    Разработать несколько новых слайдов для презентации (например, в illustrator). Есть презентация, но нужно сделать еще около 5 новых слайдов. Покажите, пожалуйста, примеры ваших работ в ответном письме и сможете ли вы сразу начать работу, срок ...

    Illustrator
    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Баннеры для сайта

    Нужно сделать 2 статичных баннера, по стилию должны соответствовать предыдущим, что уже есть на сайте (баннеры в едином стиле). Узкий баннер (текст + элемент дизайна (с идеей на основе текста сообщения)). В ответе укажите примеры ...

    Баннер для сайта
    Баннеры25 заявок
    Закрыт
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров
Eullen
Полина 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$24
10 баллов
4 года назад
Дизайн листовки
Спасибо за проект! Сотрудничеством довольна. Рекомендую!
Все хорошо. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Eullen
Полина 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$24
10 баллов
4 года назад
Дизайн слайдов для pdf презентации
Спасибо за проект! Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!
Все хорошо. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Eullen
Полина 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$43
10 баллов
4 года назад
Дизайн pdf презентации (5 слайдов)
Спасибо за проект! Сотрудничеством довольна. Рекомендую!
Все хорошо. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
SeoVadim
Вадим 
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Внутренняя оптимизация сайта
Очень интересный проект, рекомендую Романа, как отличного заказчика!
Получил файлы с описанием проблем и рекомендаций по СЕО. Рекомендую.
Ответный отзыв
jxn2006
Виктор 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$74
10 баллов
5 лет назад
Задача по выводу доп. полей информации (Bitrix)
Все прошло хорошо
Все ок
Ответный отзыв