Нужно выполнить ряд работ по ТЗ. Обязательно опыт WP более 3-х лет. Напишите, в ответе сколько работаете с WP и когда сможете приступить. Отправлю ТЗ
Таранов 1qwerty1qwerty
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать дизайн для презентации 4-5 страниц. Обязательно опыт подобных работ в портфолио. Презентация в формате PDF. В ответе приложите примеры и прим. стоимостьФирменный стиль31 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо с 0 подобрать запросы и настроить рекламную компанию в гугл. Укажите в ответе стоимость и срокиКонтекстная реклама24 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно анимировать рисунок. Результат в формате gif. Есть ли какие-то примеры подобных ваших работ? 5+9?Анимация15 заявокЗакрыт3 года назад
Настройка взаимодействия, создание сделок в CRM (Б24). У вас есть опыт подобной работы? Перед ответом добавьте слово "B24". Когда вы могли бы начать работу, сегодня?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищу профильного, ответственного специалиста по bitrix для работы с сайтом (с опытом от 3-х лет.) Не агентство, не компанию, не группу... Есть ряд задач и переодически появляются новые. Оплата позадачно или почасовая (возможны варианты). Если ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт3 года назад
Макет отправлю по запросу. Нужно адаптивно сверстать новые экраны для посадочной страницы (4 брейкпоинта). Верстка: адаптивно, кроссбраузерно (ie10+). БЭМ. SVG. Опыт > 2-х лет. Можно увидеть несколько живых примеров ваших работ? Добавить перед ответом на ...HTML-верстка25 заявокЗакрыт4 года назад
Дизайн презентацииДизайн продукции46 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно нарисовать небольшую растровую иконку. ПиксельПерфект. Есть такие примеры у вас в портфолио? Перед ответом добавьте слово "иконка"Иконки и Пиксель-арт5 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу опытного программиста (или команду) для разработки интернет магазина с расширенным функционалом. Опыт с интеграцией 1с. Есть ли какие-то интересные проекты, разработанные вами, которые можете показать? Какой опыт работы с bitrix?Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Макет отправлю по запросу. Нужно адаптивно сверстать "посадочную" страницу. Верстка: адаптивно, кроссбраузерно (ie10+). БЭМ. SVG. Опыт > 3-х лет. Можно увидеть несколько живых примеров ваших работ? Добавить перед ответом на проект "Верстка страницы". Когда сможете ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Задача: Исправить ошибку отображения элементов в браузере Edge/ie (на статичной странице сайта). Подробнее кандидату. Перед ответом добавьте "ie"HTML-верстка16 заявокЗакрыт4 года назад
Для нескольких SVG графиков нужно реализовать анимацию. Есть отрисованные круговые / линейчатые диаграммы, гистограммы. Нужно будет сделать анимацию появления графика и анимацию цифр в нем (отсчет от 0 до конечной цифры). Запускать анимацию нужно будет при прокрутке к блоку ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно реализовать вращенияHTML-верстка1 заявкаЗакрыт4 года назад
Дизайн листовки А5, 4+0. Опыт в граф. дизайне от 2-х лет. Наличие подобных работ в портфолио. Перед ответом напишите 2+2=? Прикрепите, пожалуйста, несколько примеров и укажите стоимость работы.Дизайн продукции13 заявокЗакрыт4 года назад
Дизайн листовки (двусторонняя). Формат А5. Какая стоимость работы и есть ли примеры из портфолио? 5+шесть?Дизайн продукции1 исполнительЗавершен4 года назад
Верстка. Адаптивно, современно, кроссбраузерно (ie10+). Опыт > 3-х лет. Знания JS и современных методов верстки. Как собираете, каким стеком владеете? Можно увидеть несколько живых примеров ваших работ? 8+семь? Можете ли начать сегодня-завтра?HTML-верстка15 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно подготовить 7 картинок с персонажем в разных ситуациях. Может быть все рисованное или рисованный персонаж на фоне фотореалистичных изображений/фотографий. Подробное ТЗ предоставлю. 4+8=?Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт4 года назад
Разработать несколько новых слайдов для презентации (например, в illustrator). Есть презентация, но нужно сделать еще около 5 новых слайдов. Покажите, пожалуйста, примеры ваших работ в ответном письме и сможете ли вы сразу начать работу, срок ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сделать 2 статичных баннера, по стилию должны соответствовать предыдущим, что уже есть на сайте (баннеры в едином стиле). Узкий баннер (текст + элемент дизайна (с идеей на основе текста сообщения)). В ответе укажите примеры ...Баннеры25 заявокЗакрыт4 года назад