Профессиональная front-end разработка | Vue/Gulp/Webpack/Scss/Pug/ES10
Профессиональная front-end разработка | Vue/Gulp/Webpack/Scss/Pug/ES10
Telegram: @KindOfHeaven
E-mail: [email protected]
Открыт для любых проектов (Верстка, Верстка + Фронт, Фронт)
Приоритет отдаю сложным и крупным проектам
Действие аккаунта приостановлено!
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Портфолио
- Верстка сайта для тренингового центра.993 просмотра
- Сайт на CMS WordPress для агенства праздников533 просмотра
Отзывы заказчиков
$135
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$135
10 баллов
5 лет назад
Кирилл сделал сложную вёрстку на отлично. Высокая скорость работы, внимательность к деталям, всегда на связи. Очень адекватное отношение к проекту и правкам. Только положительные впечатления от сотрудничества — всем рекомендую!
Ответный отзыв
Крайне приятный заказчик, однозначно рекомендую! Надеюсь еще поработаем!
$189
10 баллов
5 лет назад
BootstrapSketch
Справился с сложной версткой в срок!
Ответный отзыв
Приятный в общении человек, все задачи ставит четко и понятно, вопросов по сотрудничеству нет) Рекомендую!
$123
10 баллов
5 лет назад
Vue.js
Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении молодой человек) Терпеливо внес дополнительные правки за приемлемую для заказчика оплату. Однозначно рекомендую! Сделано на высшем уровне! Удобно и грамотно оформлены пункты в админпанели, сайт перенесен весь как нужно (дизайн и функционал) Огромное спасибо! Обязательно посотрудничаем еще!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Быстро и четко отвечает на вопросы, оплатил сразу Рекомендую
$152
10 баллов
6 лет назад
LaravelSASSGulp
Все выполнено на отлично! Исполнитель ответственный, качественно подходит к своей задаче. Будем работать еще.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкая задача, быстрая оплата, всегда на связи Рекомендую!
HTML-верстка
41 отзыв
$15/час
от $80от 1 дня
нет рейтинга