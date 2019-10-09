Kind-Of-Heaven

Кирилл Kind-Of-Heaven

 
25 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональная front-end разработка | Vue/Gulp/Webpack/Scss/Pug/ES10

Профессиональная front-end разработка  |  Vue/Gulp/Webpack/Scss/Pug/ES10

Telegram: @KindOfHeaven

E-mail: [email protected]

Открыт для любых проектов (Верстка, Верстка + Фронт, Фронт)

Приоритет отдаю сложным и крупным проектам

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0 из 5

Отзывы заказчиков

promaker
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$135
10 баллов
5 лет назад
Вёрстка двух страниц лендинга + отправка форм + метрика
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
promaker
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$135
10 баллов
5 лет назад
Правка готовой вёрстки + вёрстка мобильной версии
Кирилл сделал сложную вёрстку на отлично. Высокая скорость работы, внимательность к деталям, всегда на связи. Очень адекватное отношение к проекту и правкам. Только положительные впечатления от сотрудничества — всем рекомендую!
Крайне приятный заказчик, однозначно рекомендую! Надеюсь еще поработаем!
Ответный отзыв
denisburkin
Денис 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$189
10 баллов
5 лет назад
Адаптивная верстка сайта bootstrap 4
BootstrapSketch
Справился с сложной версткой в срок!
Приятный в общении человек, все задачи ставит четко и понятно, вопросов по сотрудничеству нет) Рекомендую!
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$123
10 баллов
5 лет назад
Верстка макетов Vue.js
Vue.js
Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении молодой человек) Терпеливо внес дополнительные правки за приемлемую для заказчика оплату. Однозначно рекомендую! Сделано на высшем уровне! Удобно и грамотно оформлены пункты в админпанели, сайт перенесен весь как нужно (дизайн и функционал) Огромное спасибо! Обязательно посотрудничаем еще!
Отличный заказчик! Быстро и четко отвечает на вопросы, оплатил сразу Рекомендую
Ответный отзыв
tcexe
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$152
10 баллов
6 лет назад
Вёрстка дизайна на laravel 5.3
LaravelSASSGulp
Все выполнено на отлично! Исполнитель ответственный, качественно подходит к своей задаче. Будем работать еще.
Хороший заказчик, четкая задача, быстрая оплата, всегда на связи Рекомендую!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
41 отзыв
$15/час
от $80от 1 дня
нет рейтинга