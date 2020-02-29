Адаптивная верстка сайта bootstrap 4

1) Нужен спец с айфоном, который поправит отображение полей «откуда» и «куда» (Яндекс API) в калькуляторе именно на айфоне. На адроиде все ок, а на айфоне они не отображаются совсем (скриншоты) 2) Шапка «наезжает» на обложку ...