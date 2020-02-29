Адаптивная верстка сайта bootstrap 4

HTML-версткаЗавершен21 заявка492 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

верстка  сайта на bootstrap 4

оригинальные файлы дизайна мы предоставим в sketch

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайтаBootstrap
4 года назад
denisburkin
Денис 
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Kind-Of-Heaven
Кирилл Тен 
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$189
4 дня
Справился с сложной версткой в срок!
Приятный в общении человек, все задачи ставит четко и понятно, вопросов по сотрудничеству нет) Рекомендую!