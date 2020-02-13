Заверстать внутреннюю и блок на главной

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Нужно заверстать фильтр с таблицей и блок на главной.

preview и подробное опсание в аттаче.

От вас цена и срок.

psd: yadi.sk/d/XFq4frV32-WwIg

верстка: yadi.sk/d/K_v56DlQ2-dIlg

4 года назад
mit5x
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад