Нужно натянуть на Wordpress верстку (5 страниц) + Простая админка Функционал админки: Редактировать текста Менять картинки Добавлять блоки на сайт Добавлять страницу товара Все страницы (Главная, Страница ...
Заказать верстку под WordPress
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- $20WordPressВерстка под WordPressСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт20 дней назад
- $250
Шукаю веб програміста для вдосконалення свого сайту gener.com.ua .Веб-программирование11 заявокЗакрытмесяц назад
Детали задания тут: https://docs.google.com/document/d/1k3IrxntWKaJwq9gNOMft5aNlLbo-S0AzE90FhBG7kkE/edit Оплата по факту или БСHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $250
Дизайн сайта для агентства по разработке программного обеспечения. Примеры дизайна https://demo.templatemonster.com/demo/113870.html https://demo.templatemonster.com/demo/191588.htmlWordPressДизайн сайтаHTMLВерстка под WordPressДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Мы ищем опытного фрилансера для сотрудничества над захватывающим проектом - сверстать веб-сайт на основе макета в Figma с использованием платформы WordPress. Проект представляет собой перенос дизайн-концепции в функциональный и привлекательный онлайн-ресурс. Задачи ...JavascriptWordPressHTMLCSSFigmaВерстка под WordPressHTML-верстка18 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $300
Дизайн сайта для агентства по разработке программного обеспечения. Примеры дизайна https://demo.templatemonster.com/demo/113870.html https://demo.templatemonster.com/demo/191588.htmlWordPressДизайн сайтаHTMLВерстка под WordPressДизайн сайтов15 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо интегрировать верстку с CMS WordPress. 4 страницы = 47 блоков (считая модальные окна, шапку, подвал) Есть исходники вёрстки (gulp) + билд готовой к натяжке вёрстки. Весь контент должен быть редактируемым из админ. панели: – страницы клонируются – отдельные ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Добрый день. Есть html верстка сайта. Нужна консультация для моего исполнителя как "натянуть" ее на WordPress так что бы можно было все менять и администрировать на сайте без помощи и привлечения программиста (того кто ...WordPressВерстка сайтаHTMLВерстка под WordPressСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
- $1100
Необходимо интегрировать верстку с CMS WordPress.3 страницы = 26 блоков сайта (считая модальные окна, шапку, подвал)Есть исходники вёрстки (gulp) + билд готовой к натяжке вёрстки, мини Есть пример архитектуры админ.панели (примеры других наших сайтов). Весь контент должен ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо интегрировать верстку с CMS WordPress. [b]3 страницы = 26 блоков (считая модальные окна, шапку, подвал)[/b] Есть исходники вёрстки (gulp) + билд готовой к натяжке вёрстки. Весь контент должен быть редактируемым из админ. панели: – страницы клонируются – отдельные ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
натянуть верстку на wordpress, чтобы можно было менять цвета кнопок, текст на сайте, небольшой контентWordPressТексты для сайтаВерстка под WordPressСистемы управления (CMS)13 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Нужно сверстать сайт и поставить в Wordpress Макеты https://drive.google.com/drive/folders/1FnXedWKr3HxMbZX__KL7TgIY2DmzAZFX?usp=drive_link Макеты для телефонов тоже есть, в товаре показаны характеристики, сайт для опта, корзины, оформления заказа не будет Просто модалка оставить заявку, цена и срок? Примеры работ обязательны ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо: Сверстать и натянуть на Wordpress сайт компании. Требования:[list][*]Верстка в соответствии с макетом в figma[*]Полное соответствие дизайн-макету (pixel perfect)[*]Установка на Wordpress на данный момент всех блоков[*]Сверстать чисто, оптимизировать скорость загрузки[/list]В настоящее время готовятся макеты для внутренних ...HTML-верстка23 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Надо сверстать две страницы адаптивно с препроцессором less адаптивно. Натягивать верстку на wordpress или opencart не надо. Только верстка и немного js анимацийJavascriptWordPressOpenCartВерстка под WordPressHTML-верстка12 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Есть сайт - [url=https://5-plus.online/]ссылка[/url] Нужно поправить верстку В самом низу есть блок https://prnt.sc/ZeDTSTI3nB6u Нужно сделать кнопки ведущие на приложение кликабельными, они сейчас просто сплошной картинкой Чем быстрее тем лучше. От вас реальный срок и стоимостьHTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Нужно скопировать или сделать верстку и поставить в Wordpress Главная страница [url=https://yecss.ru/]https://yecss.ru/[/url] Страница о компании [url=https://yecss.ru/services/aboutUs/]https://yecss.ru/services/aboutUs/[/url] Страница склад Россия [url=https://yecss.ru/services/warehouse/]https://yecss.ru/services/warehouse/[/url] Страница контакты [url=https://yecss.ru/contacts/]https://yecss.ru/contacts/[/url] Страница конкретного поставщика ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт8 месяцев назад
- $15
Немного подправить верстку на wordpress Задание: 1) проверить и настроить работу капчи - она уже прописана в админке (гугл капча), но не работает [url=https://video.avpbest.ru/]https://video.avpbest.ru[/url] 2) Идентификатор цели добавить на кнопку "отправть" форму ym(57184096,'reachGoal','video.avpbest') 3) 2 страницы вставить в Вордпресс и проверить ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 месяцев назад
- $200
Необходимо четко придерживаться структуре сайта, разделов, страниц, которые будут указаны в ТЗ. Необходимо спрограммировать около 8 шаблонов страниц. Необходимо сделать выпадающий выбор иконки языковой панели, сайт будет на русском, английском. Имеется покупная тема, требуется без использования плагинов согласно ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Обязательные требования: - знания html/css верстки Знания wordpress, 1с-битрикс, опыт работы с озон и вайлдберих будут преимуществом. Обязанности: - обновление и правки сайтов - ведение соцсетей - наполнение сайтов и маркетплейсов контентомWordPressHTMLCSSБитриксВерстка под WordPress1С-БитриксHTML-верстка12 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Добрый день. Готова верстка для блога, необходимо ее натянуть на wordpress. 2 страницы, одна дополнительная таксономия, вложенное меню. Прошу указать стоимость и сроки.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершенгод назад