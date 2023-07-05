Заказать верстку под WordPress

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  • Натяжка верстки на Wordpress (5 страниц) + Простая админка

    $20

    Нужно натянуть на Wordpress верстку (5 страниц) + Простая админка Функционал админки: Редактировать текста Менять картинки Добавлять блоки на сайт Добавлять страницу товара Все страницы (Главная, Страница ...

    WordPressВерстка под WordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    20 дней назад

  • Разработать дизайн сайта + верстка на wordpress (либо иная сms)

    $250

    Дизайн сайта для агентства по разработке программного обеспечения. Примеры дизайна  https://demo.templatemonster.com/demo/113870.html https://demo.templatemonster.com/demo/191588.html

    WordPressДизайн сайтаHTMLВерстка под WordPress
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сверстать проект из Figma на CMS WordPress

    Мы ищем опытного фрилансера для сотрудничества над захватывающим проектом - сверстать веб-сайт на основе макета в Figma с использованием платформы WordPress. Проект представляет собой перенос дизайн-концепции в функциональный и привлекательный онлайн-ресурс. Задачи ...

    JavascriptWordPressHTMLCSSFigmaВерстка под WordPress
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработать дизайн сайта + верстка на wordpress (либо иная сms)

    $300

    Дизайн сайта для агентства по разработке программного обеспечения. Примеры дизайна  https://demo.templatemonster.com/demo/113870.html https://demo.templatemonster.com/demo/191588.html

    WordPressДизайн сайтаHTMLВерстка под WordPress
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Интеграция HTML верстки с WordPress и CRM-системой

    Необходимо интегрировать верстку с CMS WordPress. 4 страницы = 47 блоков (считая модальные окна, шапку, подвал) Есть исходники вёрстки (gulp) + билд готовой к натяжке вёрстки. Весь контент должен быть редактируемым из админ. панели: – страницы клонируются – отдельные ...

    WordPressHTMLGulpВерстка под WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Консультация по натяжке HTML верстки на WordPress

    Добрый день. Есть html верстка сайта. Нужна консультация для моего исполнителя  как "натянуть" ее на WordPress так что бы можно было все менять и администрировать на сайте без помощи и привлечения программиста (того кто ...

    WordPressВерстка сайтаHTMLВерстка под WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Интеграция HTML верстки с WordPress и Битрикс.24

    $1100

    Необходимо интегрировать верстку с CMS WordPress.3 страницы = 26 блоков сайта (считая модальные окна, шапку, подвал)Есть исходники вёрстки (gulp) + билд готовой к натяжке вёрстки, мини Есть пример архитектуры админ.панели (примеры других наших сайтов). Весь контент должен ...

    WordPressHTMLБитриксGulpВерстка под WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Интеграция HTML верстки с WordPress и Битрикс.24

    Необходимо интегрировать верстку с CMS WordPress. [b]3 страницы = 26 блоков (считая модальные окна, шапку, подвал)[/b] Есть исходники вёрстки (gulp) + билд готовой к натяжке вёрстки. Весь контент должен быть редактируемым из админ. панели: – страницы клонируются – отдельные ...

    WordPressHTMLБитриксGulpВерстка под WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Верстка сайта

    Нужно сверстать сайт и поставить в Wordpress Макеты https://drive.google.com/drive/folders/1FnXedWKr3HxMbZX__KL7TgIY2DmzAZFX?usp=drive_link Макеты для телефонов тоже есть, в товаре показаны характеристики, сайт для опта, корзины, оформления заказа не будет Просто модалка оставить заявку, цена и срок? Примеры работ обязательны ...

    WordPressВерстка сайтаВерстка под WordPress
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Верстка на wordpress

    Необходимо: Сверстать и натянуть на Wordpress сайт компании.  Требования:[list][*]Верстка в соответствии с макетом в figma[*]Полное соответствие дизайн-макету (pixel perfect)[*]Установка на Wordpress на данный момент всех блоков[*]Сверстать чисто, оптимизировать скорость загрузки[/list]В настоящее время готовятся макеты для внутренних ...

    WordPressFigmaВерстка под WordPress
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Поправить верстку на wordpress

    Есть сайт - [url=https://5-plus.online/]ссылка[/url] Нужно поправить верстку В самом низу есть блок https://prnt.sc/ZeDTSTI3nB6u Нужно сделать кнопки ведущие на приложение кликабельными, они сейчас просто сплошной картинкой Чем быстрее тем лучше. От вас реальный срок и стоимость

    WordPressВерстка под WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Верстка сайта + Wordpress

    Нужно скопировать или сделать верстку и поставить в Wordpress Главная страница [url=https://yecss.ru/]https://yecss.ru/[/url] Страница о компании [url=https://yecss.ru/services/aboutUs/]https://yecss.ru/services/aboutUs/[/url] Страница склад Россия [url=https://yecss.ru/services/warehouse/]https://yecss.ru/services/warehouse/[/url] Страница контакты [url=https://yecss.ru/contacts/]https://yecss.ru/contacts/[/url] Страница конкретного поставщика ...

    WordPressВерстка сайтаВерстка под WordPress
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Немного подправить верстку на wordpress

    $15

    Немного подправить верстку на wordpress  Задание:  1) проверить и настроить работу капчи - она уже прописана в админке (гугл капча), но не работает  [url=https://video.avpbest.ru/]https://video.avpbest.ru[/url]  2) Идентификатор цели добавить на кнопку "отправть" форму  ym(57184096,'reachGoal','video.avpbest')  3) 2 страницы вставить в Вордпресс и проверить ...

    WordPressВерстка под WordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Верстка сайта Wordpress на основании готовой темы с нуля

    $200

    Необходимо четко придерживаться структуре сайта, разделов, страниц, которые будут указаны в ТЗ. Необходимо спрограммировать около 8 шаблонов страниц. Необходимо сделать выпадающий выбор иконки языковой панели, сайт будет на русском, английском. Имеется покупная тема, требуется без использования плагинов согласно ...

    WordPressВерстка сайтаВерстка под WordPress
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Ищу html/css верстальщика с расширенными обязанностями

    Обязательные требования: - знания html/css верстки Знания wordpress, 1с-битрикс, опыт работы с озон и вайлдберих будут преимуществом. Обязанности: - обновление и правки сайтов - ведение соцсетей - наполнение сайтов и маркетплейсов контентом

    WordPressHTMLCSSБитриксВерстка под WordPress1С-Битрикс
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Натянуть верстку на Wordpress

    Добрый день. Готова верстка для блога, необходимо ее натянуть на wordpress. 2 страницы, одна дополнительная таксономия, вложенное меню. Прошу указать стоимость и сроки.

    WordPressВерстка под WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    год назад