1. Понимание, как взаимодействовать с самописным движком на PHP. - знание PHP - умение взаимодействовать с БД (SQL) 2. Верстка лейаута - у нас используется gulp, необходимы знания тут, у нас всё настроено - ...
Заказать услуги программиста Gulp
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажите услуги программиста Gulp на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 дней назад
- $800
Приветствую. Ищу себе в помощь WP full-stack developer. Для выполнения всевозможных задач, проектов на WP. Людей без опыта или Elementor разработчиков просьба не отвечать. Любая информация не будет лишней: особенно опыт, стек, желаемая ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 дней назад
- $1800
Привет! Мы портал Такие дела — крупнейшее социальное медиа в России. Мы пишем о том, как живут обычные люди, с какими проблемами сталкиваются и как их можно решить. Нашими статьями мы собрали уже 300 млн ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 дней назад
- $200
Необходимо сделать тему на Wordpress - верстка + разработка 1. PageSpeed. Важно, 90+ без спорных решений js/cdn. У всех конкурентов такой PageSpeed. 2. HTML5, CSS3, Webpack/Gulp и SCSS, Микроразметка JSON-LD. Чистый ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
нужна профессиональная верстка. требования в работе • gulp • sass • svg спрайты иконок • бэм и многое другое. стек технологий: + HTML, CSS, SASS, LESS jQuery (UI) + Блочная ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт2 месяца назад
День/ночь Простая страница с поиском и результатами поиска. Просьба отвечать только тем кто профессионально верстает на bootstrap! В примеры минимум 3 работы на бутстрап 5 версии Gulp? начать желательно сегодня ...BootstrapGulpHTML-верстка7 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $40
Приветствую верстальщики! Нужно качественно сверстать 3 страницы одного сайта, чтоб это все было валидно, кроссбраузерно и адаптивно до 320px, вот макет https://www.figma.com/file/RV13cJaaKADqFeCrcz9fZi/Студии?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=g1NSlI8XceYA4xOt-0 Очень важно чтоб верстка была чистая без bootstrap и jquery. Все на ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт3 месяца назад
Є готовий лендінг https://www.guesty.com/lp/30-off-summer-2023/ Потрібно зробити копію, але на своєму власному коді. У мене є своя збірка gulp/scss + в ідеалі робити це на цій збірці без використання jQuery. Тільки чистий js. Крім цього потрібно зробити копії ще 2 ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо интегрировать верстку с CMS WordPress. 4 страницы = 47 блоков (считая модальные окна, шапку, подвал) Есть исходники вёрстки (gulp) + билд готовой к натяжке вёрстки. Весь контент должен быть редактируемым из админ. панели: – страницы клонируются – отдельные ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $1100
Необходимо интегрировать верстку с CMS WordPress.3 страницы = 26 блоков сайта (считая модальные окна, шапку, подвал)Есть исходники вёрстки (gulp) + билд готовой к натяжке вёрстки, мини Есть пример архитектуры админ.панели (примеры других наших сайтов). Весь контент должен ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо интегрировать верстку с CMS WordPress. [b]3 страницы = 26 блоков (считая модальные окна, шапку, подвал)[/b] Есть исходники вёрстки (gulp) + билд готовой к натяжке вёрстки. Весь контент должен быть редактируемым из админ. панели: – страницы клонируются – отдельные ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Всем доброго времени суток! Ищу верстальщика со знаниями - html, css, js, gulp, scss. Если проект пройдет хорошо ищу верстальщика в команду! обеспечим постоянным потоком заказов. [b]Важно уделять внимание к мелочам и верстать строго в соответствии ...HTML-верстка61 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Нужно сверстать пока только! главную. Внутренние требуют правок. На чистом html-css или фреймворке - без разницы. Нежелательно пользоваться сборщиком а-ля Gulp. Макет (слева первый макет и внизу моб.версия). https://www.figma.com/file/kwQfy8OIxHvPpOGl7NZn18/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD-(Copy)?node-id=0%3A1&t=7cfWHbSJ9HmlYrRv-1 Жду ваши предложения по цене. Срок до 2-х дней. Начинать завтра с ...HTML-верстка29 заявокЗакрыт7 месяцев назад
В проекті 3 оболочки сайтів, які працюють на одній базі: [url=http://glutenoff.ua/]glutenoff.ua[/url], [url=http://milkoff.com.ua/]milkoff.com.ua[/url], [url=http://saharoff.com.ua/]saharoff.com.ua[/url] Задачі: 1. Змінити код Google Analytics та Google Tag: 1.1. Поставити нові версії кодів замість існуючих на сайті; 1.2. Залишити можливість зміни ідентифікаторів в адмінці. 2. Додати ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
- $12
Здравствуйте! Требуется написать стили для сайт на Diafan CMS. Требования: 1. Отличное знание SASS и разного вида математики в нем (rem, em) 2. Умение разбираться в чужом коде и работать совместно с другим верстальщиком и его стилями, ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Есть огрооомнейший сайт на доисторичесской версии симфони, проект сделан хорошо, в крупной компании. На сайт нужно внессит много космечтических изменений. С трудом разбирамся с симфони и многие вещи хотим решить исключительно версткой. Ищу достаточно опытного ...GulpВеб-программирование6 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Привіт, потрібно доналаштувати сборку gulp щоб вона не збирала js і css з scss в один файл, щоб я міг створювати декілька файлів для різних блоків і вони так і залишалися в них.HTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад
- HTML-верстка16 заявокЗакрытгод назад
Плиз, если фронтенд-анимация не ваше -- пропустите проект 😉 Теперь к делу: В рамках уже работающего проекта возникла необходимость добавить новий продукт (лендинг). Часть страници уже [url=https://aglovlyuk.github.io/drone-anim/]готова [/url](кликабельно): header, несколько блоков. Source кода на Github, дизайн в Фигме. Референси: [list][*]https://thierrychopain.com/[*]https://normal.studio/en/[/list] Задачи: [list][*]сверстать ...Веб-программирование1 исполнительЗакрытгод назад
Сайт многостраничный, сборка gulp. Правок не мало, нужно опытные верстальщики. Для подробностей пишите в личкуGulpHTML-верстка18 заявокЗакрытгод назад