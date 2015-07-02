Приветствую верстальщики! Нужно качественно сверстать 3 страницы одного сайта, чтоб это все было валидно, кроссбраузерно и адаптивно до 320px, вот макет https://www.figma.com/file/RV13cJaaKADqFeCrcz9fZi/Студии?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=g1NSlI8XceYA4xOt-0 Очень важно чтоб верстка была чистая без bootstrap и jquery. Все на ...