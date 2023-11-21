Нужно создать парсер определенного сайта, который будет собирать данные и сохранить их в SQL базу.
Fullstack разработчик в независимое онлайн-медиа
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Привет! Мы портал Такие дела — крупнейшее социальное медиа в России. Мы пишем о том, как живут обычные люди, с какими проблемами сталкиваются и как их можно решить. Нашими статьями мы собрали уже 300 млн рублей на работу благотворительных фондов по всей стране. Ежемесячный охват наших публикаций — около 5 млн просмотров. Мы ищем в команду fullstack разработчика, который подхватит поддержку нашего сайта takiedela.ru и внедрение новых фичей.
В обязанности разработчика сайта Таких дел входят:
- поддержка редакционной админки;
- мониторинг состояния сайта и оперативное исправление инцидентов;
- оптимизация производительности сайта;
- верстка страниц;
- интеграция с внешними сервисами (поиск, платежная система, SEO-плагин и пр.);
- ведение документации.
Знания и умения:
- PHP 8, Wordpress, MySQL 8, JS, less, HTML, CSS, Jquery;
- написание чистого и грамотного кода по PSR;
- понимание основных принципов ООП (SOLID, DRY, KISS, YAGNI);
- опыт работы в git (gitlab);
- работа с REST API;
- умение развернуть, сконфигурировать сервер самостоятельно;
- опыт работы с docker (желательно) или с OpenServer;
- опыт работы с Gulp (желательно).
Что еще ожидаем от кандидата:
- опыт работы разработчиком от двух лет и готовность описать результаты в прошлых проектах;
- устойчивая связь с редакцией в течение рабочего дня, готовность объяснить технические аспекты коллегам, не обладающим компетенциями в IT;
- грамотная оценка сроков реализации;
- самостоятельность в принятии решений;
- проживание в часовом поясе от GMT+00:00 до GMT+06:00.
Условия и преимущества работы:
- полный рабочий день;
- любое гражданство;
- удаленная работа;
- бесплатная психологическая помощь;
- высокая степень свободы в принятии решений;
- возможность быть частью крупного социально значимого проекта, развивающего системную благотворительность и вовлекающего широкую аудиторию в решение социальных проблем.
Отправляйте ваше резюме издателю Таких дел Юлии на [email protected]. В письме, пожалуйста, укажите:
- несколько примеров сайтов, в разработке которых вы участвовали (со ссылками);
- каковы были ваши обязанности?
- какие трудности возникали на прошлых проектах и как с ними получилось справиться?
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