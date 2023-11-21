Fullstack разработчик в независимое онлайн-медиа

Привет! Мы портал Такие дела — крупнейшее социальное медиа в России. Мы пишем о том, как живут обычные люди, с какими проблемами сталкиваются и как их можно решить. Нашими статьями мы собрали уже 300 млн рублей на работу благотворительных фондов по всей стране. Ежемесячный охват наших публикаций — около 5 млн просмотров. Мы ищем в команду fullstack разработчика, который подхватит поддержку нашего сайта takiedela.ru и внедрение новых фичей.

В обязанности разработчика сайта Таких дел входят:

- поддержка редакционной админки;

- мониторинг состояния сайта и оперативное исправление инцидентов;

- оптимизация производительности сайта;

- верстка страниц;

- интеграция с внешними сервисами (поиск, платежная система, SEO-плагин и пр.);

- ведение документации.

Знания и умения:

- PHP 8, Wordpress, MySQL 8, JS, less, HTML, CSS, Jquery;

- написание чистого и грамотного кода по PSR;

- понимание основных принципов ООП (SOLID, DRY, KISS, YAGNI);

- опыт работы в git (gitlab);

- работа с REST API;

- умение развернуть, сконфигурировать сервер самостоятельно;

- опыт работы с docker (желательно) или с OpenServer;

- опыт работы с Gulp (желательно).

Что еще ожидаем от кандидата:

- опыт работы разработчиком от двух лет и готовность описать результаты в прошлых проектах;

- устойчивая связь с редакцией в течение рабочего дня, готовность объяснить технические аспекты коллегам, не обладающим компетенциями в IT;

- грамотная оценка сроков реализации;

- самостоятельность в принятии решений;

- проживание в часовом поясе от GMT+00:00 до GMT+06:00.

Условия и преимущества работы:

- полный рабочий день;

- любое гражданство;

- удаленная работа;

- бесплатная психологическая помощь;

- высокая степень свободы в принятии решений;

- возможность быть частью крупного социально значимого проекта, развивающего системную благотворительность и вовлекающего широкую аудиторию в решение социальных проблем.

Отправляйте ваше резюме издателю Таких дел Юлии на [email protected]. В письме, пожалуйста, укажите:

- несколько примеров сайтов, в разработке которых вы участвовали (со ссылками);

- каковы были ваши обязанности?

- какие трудности возникали на прошлых проектах и как с ними получилось справиться?