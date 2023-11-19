Необходима автоматизация продаж информационных продуктов

Необходим специалист по настройке автоматизации продаж информационных продуктов (обучающих курсов и других инфо-продуктов, таких как веб-книги, файлы в формате PDF).

Каталог продуктов размещен на сайте, реализованном на платформе mssg.me. В mssg.me есть возможность подключить платежную систему Wayforpay, благодаря чему клиент, выбрав продукт, может сразу оплатить его.

Задача: после успешной оплаты клиент получает на почту письмо с данными (логин, пароль) для входа в личный кабинет, из которого сможет проходить обучение на курсе или получить необходимые видео-файлы и файлы в формате PDF.

Для тестирования настройки алгоритма есть уже размещенные информационные продукты (курсы) на платформе Softbook, на которые нужно дать доступ в e-mail клиенту, оплатившему данный продукт на сайте (mssg.me) через платежную систему Wayforpay.

Так же, при необходимости, для реализации задачи можно использовать сервис рассылок SendPulse.