5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$40
средняя цена заказа
48%
заявок принято заказчиками
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
20 дней назад
ТЗ проставить лайки играм
— новый отзыв
Валентин предложил хорошее решение задачи, автоматизировав процесс. Рада сотрудничеству и буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
С ней приятно работать, отличная постановка задачи!
$40
10 баллов
месяц назад
Парсинг контактних номерів з сайтів пошуку роботи
— новый отзыв
Не смог сделать, отменил заказ , предложил альтернативу, деньги вернули. Работали через сейф. я остался доволен
Ответный отзыв
Понимающий заказчик, рекомендую!
$40
10 баллов
2 месяца назад
Все сделано быстро и согласно ТЗ.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Идеально поставлена задача и быстрая обратная связь!
$65
10 баллов
3 месяца назад
Очень хороший исполнитель! Всегда на связи, все вовремя делает. Давненько не попадались такие хорошие фрилансеры
Ответный отзыв
Идеальный заказчик! Сразу хорошо поставлена задача, оплата без задержек!
$35
10 баллов
4 месяца назад
Большое спасибо Валентину! Заказ был выполнен в кратчайшие сроки. Постоянно поддерживал связь, если возникали вопросы по поводу самой установки, то помогал их решить. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству! Спасибо!!!
Ответный отзыв
Отличная постановка задачи! Позитивный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!