san1rope

Валентин san1rope

 
16 летУкраина/Белая Церковь
2 года на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
8 отзывов
2 новых
Разработчик ПО

⚙ Программные языки: Python, Java
В основном пишу Telegram ботов и парсеры
🤝Есть навыки работы с некоторыми СУБД, умею обращаться с git

 Обожаю пилить сложные по структуре проекты!

PythonJava
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$40
средняя цена заказа
48%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
DIVERSI
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 дней назад
$15
10 баллов
20 дней назад
ТЗ проставить лайки играм
новый отзыв
Валентин предложил хорошее решение задачи, автоматизировав процесс. Рада сотрудничеству и буду обращаться ещё.
С ней приятно работать, отличная постановка задачи!
Ответный отзыв
Oleg5551
25 летУкраина
5 месяцев в сервисе
Был
23 дня назад
$40
10 баллов
месяц назад
Парсинг контактних номерів з сайтів пошуку роботи
новый отзыв
Не смог сделать, отменил заказ , предложил альтернативу, деньги вернули. Работали через сейф. я остался доволен
Понимающий заказчик, рекомендую!
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Andy_325
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$40
10 баллов
2 месяца назад
Парсинг сайта
Все сделано быстро и согласно ТЗ.
Хороший заказчик! Идеально поставлена задача и быстрая обратная связь!
Ответный отзыв
rudometov
43 годаЛитва
год в сервисе
Был
19 дней назад
$65
10 баллов
3 месяца назад
Авто покупка товаров в магазине на luqiudshop
Очень хороший исполнитель! Всегда на связи, все вовремя делает. Давненько не попадались такие хорошие фрилансеры
Идеальный заказчик! Сразу хорошо поставлена задача, оплата без задержек!
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lxvve
20 летРоссия
9 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
$35
10 баллов
4 месяца назад
Bot для Telegram
Большое спасибо Валентину! Заказ был выполнен в кратчайшие сроки. Постоянно поддерживал связь, если возникали вопросы по поводу самой установки, то помогал их решить. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству! Спасибо!!!
Отличная постановка задачи! Позитивный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
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