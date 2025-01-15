Требуется разработать набор функций на PHP для работы с не публичным API. Необходимы функции для получения списка категорий, элементов из категории, информации о продукте и заголовков для предыдущих функций. Имитация пользователя через заголовки и куки. Подробности в описании.
Создание парсера курса криптовалюты и ее отслеживание
Приветствую. Ищу человека для автоматизации вывода на крипто бирже, при пополнении баланса кошелька, есть исходник, все открытое, срочно
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