Создание парсера курса криптовалюты и ее отслеживание

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок210 просмотров

Приветствую. Ищу человека для автоматизации вывода на крипто бирже, при пополнении баланса кошелька, есть исходник, все открытое, срочно

Автоматизация процессовСоздание парсеров
4 месяца назад
guest_1736700654256
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

san1rope
17 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад
$100
2 дня
Специалист супер? Была поставлена очень своеобразная задача, все сделал за сутки. Все объяснил, разжевал, видно что человек разбирается. Советую, в скором времени будем делать второй проект, рекомендую!
Класный заказчик! Четко поставил задачу В случае возникновения вопросов - без проблем будет объяснять столько, сколько нужно Всегда на позитиве)

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