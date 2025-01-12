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Закрыт20 заявок234 просмотра

Сайт - https://inter.kg/

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4 месяца назад
emazovv
Эмир 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Назарій
 
20 лет
год в сервисе
Был
6 дней назад
2 отзыва
4 месяца назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
16 часов назад
27 отзывов
4 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
15 отзывов(-1)
4 месяца назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
4 месяца назад
Роберт
 
33 года
2 года в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
23 минуты назад
4 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
4 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад
Жалгас
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
19 отзывов
4 месяца назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 часа назад
1 отзыв
4 месяца назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
15 часов назад
1 отзыв
4 месяца назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
39 отзывов
4 месяца назад
Лучший веб-программист апреля
Рома
 
24 года
8 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Дмитрий
 
24 года
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
1 отзыв
4 месяца назад
Юллин
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
4 месяца назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
168 отзывов
4 месяца назад
Людмила
 
37 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Богдан
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
19 минут назад
34 отзыва(-1)
4 месяца назад
Владимир
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
7 отзывов(-1)
4 месяца назад