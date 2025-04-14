$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка1 просмотр

Добрий день !

Потрібно вирішити питання швидкості шляхом оптимізаціі скриптів у верстці

сайт 4room.ua

Оптимизация кода
4 месяца назад
taraszador
Тарас 
40 лет
3 года в сервисе
Был
12 дней назад

Выбранный исполнитель

FandriX
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
$30
1 день
Escrow
Сподобалось! Працюємо далі!
Все супер! Тарас постійно на зв'язку та чітко ставить задачі. Рекомендую і дякую за співпрацю! :)

Заявки фрилансеров

FandriX
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад

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