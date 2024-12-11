Верстка лендинга на битрикс 24

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Закрыт6 заявок50 просмотров

По макетам сверстать лендинг на битрикс 24 и прикрутить корзину и оплату

Макеты отправлю в лс, цена от и до, срок от и до?

Битрикс24Верстка лендингов
4 месяца назад
rex11
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