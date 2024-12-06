Необхідний рефакторинг коду проекта з версії php54 на php56 або якщо це можливо на php7 або краще php8..



Шукаю Програміста, з досвідом роботи в цьому контексті, в ідеалі, що використовує phpstorm+rectror.

Необходим рефакторинг кода с версии php54 на php56 или если это возможно на php7 или лучше php8.

Ищу Программиста, с опытом работы в этом контексте, в идеале использующего phpstorm+rectror.