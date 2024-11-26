Настройка обмена Opencart с 1C через API

Требуется разработка пользовательского шаблона страницы для WordPress с использованием Advanced Custom Fields. Шаблон должен включать полноширинный заголовок с фоном, секции 'О нас', 'Наши услуги' с до 6 услугами, 'Отзывы клиентов' в виде слайдера и контактную форму. Необходима адаптивность, валидация форм, оптимизация производительности и SEO. Ожидаются файлы темы, JSON с полями ACF и документация по установке.