Настройка обмена Opencart с 1C через API

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Закрыт5 заявок181 просмотр

На стороне Opencart необходимо сделать все для обмена. Обмен нужен товар, заказы и обмен клиентами с скидками.

OpencartИнтеграция API
5 месяцев назад
doomkire
Игорь 
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