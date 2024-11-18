Сайт был сделан на готовой теме, с некоторыми изменениями в ней по дизайну, а также функционалу (бэкенду). На данный момент, требуется сделать следующие изменения и доработки:



-Полностью или частично переверстать некоторые страницы. Возможно лучше сделать полностью верстку (резиновую) с нуля: для десктопа, планшетов и мобильных версий экранов.

-Также, нужно доработать и добавить новый функционал (бэкенд) на сайт (это сортировки, фильтры, раздел с блогом/тестом, раздел с записями и так далее).



Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1nsCgF73zcMwPnXJC8zE3QziKZEllC7epJwE2NJmyn2s/edit?tab=t.0



Страницы из макета во вложении, ссылку на макет фигмы, смогу предоставить после согласования основного ТЗ.

Готовы рассмотреть стоимость кандидатов с отзывами.