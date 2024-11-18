Необходимо обновить новостной портал на CMS Drupal с версии 8.9.2 до последней, включая модули. Удалить ненужные модули, настроить кеширование и создать резервную копию базы данных. Также требуется очистка кэша, логов и удаление лишнего контента для оптимизации сайта.
Доработка многостраничного сайта (WP)
Сайт был сделан на готовой теме, с некоторыми изменениями в ней по дизайну, а также функционалу (бэкенду). На данный момент, требуется сделать следующие изменения и доработки:
-Полностью или частично переверстать некоторые страницы. Возможно лучше сделать полностью верстку (резиновую) с нуля: для десктопа, планшетов и мобильных версий экранов.
-Также, нужно доработать и добавить новый функционал (бэкенд) на сайт (это сортировки, фильтры, раздел с блогом/тестом, раздел с записями и так далее).
Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1nsCgF73zcMwPnXJC8zE3QziKZEllC7epJwE2NJmyn2s/edit?tab=t.0
Страницы из макета во вложении, ссылку на макет фигмы, смогу предоставить после согласования основного ТЗ.
Готовы рассмотреть стоимость кандидатов с отзывами.
Заявки фрилансеров
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