Доработка многостраничного сайта (WP)

$501
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок178 просмотров

Сайт был сделан на готовой теме, с некоторыми изменениями в ней по дизайну, а также функционалу (бэкенду). На данный момент, требуется сделать следующие изменения и доработки:

-Полностью или частично переверстать некоторые страницы. Возможно лучше сделать полностью верстку (резиновую) с нуля: для десктопа, планшетов и мобильных версий экранов.
-Также, нужно доработать и добавить новый функционал (бэкенд) на сайт (это сортировки, фильтры, раздел с блогом/тестом, раздел с записями и так далее).

Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1nsCgF73zcMwPnXJC8zE3QziKZEllC7epJwE2NJmyn2s/edit?tab=t.0


Страницы из макета во вложении, ссылку на макет фигмы, смогу предоставить после согласования основного ТЗ.
Готовы рассмотреть стоимость кандидатов с отзывами.

WordPressВерстка страницДоработка сайтов
5 месяцев назад
andreevnak2020
Софья 
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