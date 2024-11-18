Настройка CMS(Klon)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка1 просмотр

Добрый день! Тестировали площадку и столкнулись с тем, что одна из функций не работает. А именно оплата товара через платежную систему сайта, хотя у нас подключена - юмани. Также есть баг, что система позволяет списывать деньги за покупку, не имея на балансе достаточного количества средств. Т.е. на балансе 1000 руб, заказ на 6000 руб, система разрешает его купить и пишет отрицательный баланс -5000 руб. Детали на скриншоте, как это исправить? Если на балансе уже минус, тогда система не дает совершить платеж.

Также как можно настроить поле отображения фотографии пользователя в ЛК, когда загружают фото во весь рост, нет возможности выбрать зону отображения лица и фото получается обрезанным сбоку

Интеграция платежных системУстранение ошибок
6 месяцев назад
guest_1731538372482
6 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
6 месяцев назад
$30
1 день
Escrow
Михаил, спасибо за качественно и оперативно выполненную работу! За адекватный ценник и сроки. Очень приятный в работе и в общении человек, удачи вам!
Большое спасибо! Буду рад дальнейшему сотрудничеству :)

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Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
6 месяцев назад
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