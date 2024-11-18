Потребуется разработка типового сайта на Wordpress. Необходимо создать структуру, внедрить верстку, добавить стандартные плагины и запустить сайт на сервере. Дизайн и верстка находятся в разработке, примеры будут предоставлены. Все детали и технические задания будут обсуждены в приватном порядке.
Настройка CMS(Klon)
Добрый день! Тестировали площадку и столкнулись с тем, что одна из функций не работает. А именно оплата товара через платежную систему сайта, хотя у нас подключена - юмани. Также есть баг, что система позволяет списывать деньги за покупку, не имея на балансе достаточного количества средств. Т.е. на балансе 1000 руб, заказ на 6000 руб, система разрешает его купить и пишет отрицательный баланс -5000 руб. Детали на скриншоте, как это исправить? Если на балансе уже минус, тогда система не дает совершить платеж.
Также как можно настроить поле отображения фотографии пользователя в ЛК, когда загружают фото во весь рост, нет возможности выбрать зону отображения лица и фото получается обрезанным сбоку
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