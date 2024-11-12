Необходимо собрать базу телеграм-чатов жильцов жилых комплексов Москвы. Вы получите список из 1,5 тыс. ЖК, по которым нужно найти и сохранить ссылки на чаты, а также информацию о владельцах и администраторах. Оплата составляет 10 рублей за каждый релевантный чат с активной аудиторией. Проверка базы будет проводиться выборочно.