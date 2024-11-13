Ищется фрилансер для публикации отзывов на Яндекс Картах и Авито. Цена: 200 рублей за отзыв на Яндекс Картах и 120 рублей за отзыв на Авито. Необходим аккаунт Яндекс от 3-го уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Оплата производится после успешной публикации отзыва.