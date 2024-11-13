Требуется наполнение сайтов отзывами на Яндекс Карты и Авито. Для выполнения задачи нужен только аккаунт на одной из платформ. Текст будет предоставлен.
Сделать личный кабинет на symfony.
Сделать личный кабинет на symfony. Либо на yii,либо на Laravel
Жду сразу примеры работ и стоимость услуги.
Заявки фрилансеров
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