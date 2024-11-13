Отзывы на авито

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Закрыт12 заявок101 просмотр

Написать отзыв на объявление на Авито. Сделать диалог с продавцом о покупке данного товара. Через 3 часа после диалога написать положительный отзыв.

https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/respirator_alina3mspirotek_spiro_kn95kn95_2388375959?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing_seller

АвитоНаписание отзывов
6 месяцев назад
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