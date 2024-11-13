Необходимо опубликовать отзыв на аккаунт компании на Авито. Стоимость публикации составляет 150 рублей. Предоставляется готовый текст. Убедитесь, что ваш аккаунт на Авито старше 3 месяцев. Оплата производится после успешной публикации отзыва.
Отзывы на авито
Написать отзыв на объявление на Авито. Сделать диалог с продавцом о покупке данного товара. Через 3 часа после диалога написать положительный отзыв.
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/respirator_alina3mspirotek_spiro_kn95kn95_2388375959?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing_seller
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