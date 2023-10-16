Есть сайт на yii2, пытался натянуть некоторые формы через: <?php $model = new SignupForm(); echo $this->render('/site/signup', [ 'model' => $model,]); ?>, но почему-то она на оригинальной странице работает корректно, а при натяжке через этот код ...
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- PHPYiiВеб-программирование1 исполнительОткрыт16 дней назад
нужно доделать проект на yii2. В заявку оставляйте свой телеграмм и опыт работы именно с yii2YiiВеб-программирование7 заявокОткрыт18 дней назад
- $20
Есть сайт на yii2, пытался натянуть некоторые формы через: <?php $model = new SignupForm(); echo $this->render('/site/signup', [ 'model' => $model,]); ?>, но почему-то она на оригинальной странице работает корректно, а при натяжке через этот код ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 дней назад
- $20
Есть сайт на yii2, пытался натянуть некоторые формы через: <?php $model = new SignupForm(); echo $this->render('/site/signup', [ 'model' => $model,]); ?>, но почему-то она на оригинальной странице работает корректно, а при натяжке через этот код ...Открыт18 дней назад
- $350
Добрый день. Ищу программиста yii2 Админ Bootstrap Требуется создать небольшую базу данных организации. 1. Разместить на хостинге isp БД 2. Функция авторизации на сайте – логин – пароль – гугл ...BootstrapYiiВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 дней назад
Нужно сверстать новую страницу моб/десктоп на основании макета. Задание по ссылке https://arkess.notion.site/5fffc5c8f3354bc9acffe4d23a90dd46#dfd2f2de5e4b4d8a9a8a8ddc3e1882d2 Прочтите раздел "Ознакомление с материалами". Дайте предварительную оценку: - сколько часов займет реализация этапа 1; - срок ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт17 дней назад
- $20
YII2 доработать 3 правки в проекте, сегодня Бюджет 20$ Сроки, сегодня до вечера Оплата по готовности, оставляйте Ваш телеграмм для связи - связь голосом обязательна Оставляйте Ваш телеграммYiiЗакрыт17 дней назад
Обязанности: Продолжение процесса переноса функционала из WordPress на Yii; Разработка новых элементов дизайна и оптимизация текущих решений; Улучшение производительности страниц и устранение ошибок Работа с REST API и AJAX для обеспечения ...Закрыт21 день назад
- $15
YII2 поправить ошибки сегодня, простые Бюджет 15$ оплата сразу готовности Срок сегодня выполнить Оставляйте телеграмм для связиYiiВеб-программирование4 заявкиЗакрыт22 дня назад
- $260
Необходимо внести изменения в объекты на сайте и сделать модуль разрешений. У нас уже есть часть бекенда на Yii2 + API, но API трогать не нужно.YiiВеб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
Добрый день. Ищу разработчика для создание сайта с нуля. Создать сайт базу данных ключевых слов экспортируемых из excel файла. Язык Laravel или yii2 – согласовать. Если Laravel использовать стандартную админку Laravel ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Если есть опыт с yii2 будет плюсом, но не обязательно Подробности кандидатамHTML-верстка20 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $1000
Мы небольшая команда, работающая над проектом видеохостинга, на базе YetiShare Framework. Соблюдаем PSR-2 и бест практис, проводим ревью кода. Стек проекта: - PHP 7.* / Go 1.21 - MySQL 5.* / MongoDB / ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Переверстать шаблон имеющейся страницы: https://exchangesumo.com/exchanger/1068/Cerber/ с помощью scss/js (вспомогательно Bootstrap/jQuery): - адаптивная вёрстка , - набор стилей для каждого блока отдельно; - наборы стилей для моб/декстоп отдельно. - ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $5
Разрабатываю сайт на Yii2. Создал контроллер, модель и view для таблицы БД. Все работает отлично, кроме загрузки картинки. Проблема в том, что хоть саму картинку сайт и сохраняет - ее путь он не записывает в ...YiiВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $10
На сайте сломался функционал загрузки аватарок через fileupload. Выдает ошибку SyntaxError: Unexpected end of JSON input. Нужно поправить для 2 типов аккаунта (у них одинаковый функционал загрузки аватарок). Сайт на yii, но проблема в JS.JavascriptYiiВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $50
Требуется доработать фронт вебпроект со стеком: php, yii2, jquery, согласно ТЗ и указанного бюджета. Разработка через гитхаб. Опыт работы с php обязателен. ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w6CiVEQUZCf7hNdSUCJbxM8CKvMeAiYeuCifs3ffIEc/edit?usp=sharing P.S. Предложения команд и вебстудий не интересуют.Закрыт3 месяца назад
Нужно дописать новые функций ,сайт на Yii PHP FrameworkВеб-программирование6 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $100
Требуется, согласно тз, и указанного бюджета доработать функционал тарифов для просмотра полной информации о продукте в каталоге, на сайте со стеком: yii2, jquery. ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FNAHmp1Q2wu8szZD0jz_SqouXjaGPyoOogwm_KhDJt8/edit?usp=sharingjQueryYiiВеб-программированиенет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $5
я переместил сайт (БД, файлы и домен) с одного сервера на другой, но после переноса на новом сервере появилась ошибка ERR_TOO_MANY_REDIRECTS. Сайт на yiiNginxYiiСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт3 месяца назад