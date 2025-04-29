Доработки интернет магазина на Yii2 PHP Framework

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Открыт9 заявок38 просмотров

Ищу постоянного программиста, желательно из Украины ( фронт и бек) готового работать на результат и понимающего бизнес процессы. Сайт sigara.kiev.ua

PHPYiiДоработка сайтов
2 дня назад
Вадим
 
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10 часов назад
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Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
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7 часов назад
Джавид
 
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Евгений
 
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12 часов назад
Андрей
 
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4 часа назад
34 отзыва
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Евгений
 
22 года
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Денис
 
22 года
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Арман
 
35 лет
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Олександр
 
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2 дня назад
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