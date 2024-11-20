Нужна консультация по разворачиванию и настройке мультиязычного сайта на платформе Mediawiki. Требуется опыт работы с Wiki family. Задача: развернуть сайт на трех языках с управлением из одного админ-аккаунта.
Разработка приложение (персональный трэкер)
На основе макета создать несложное приложение с заданиями, персональной статистикой и достижениями. Приложение без регистрации пользователя
Заявки фрилансеров
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