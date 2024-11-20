Разработка приложение (персональный трэкер)

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Открыт12 заявок55 просмотров

На основе макета создать несложное приложение с заданиями, персональной статистикой и достижениями. Приложение без регистрации пользователя

AndroidFlutteriOSReact NativeРазработка мобильных приложений
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