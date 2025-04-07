Цель:

Настроить память для Telegram-бота в Make (ex-Integromat), который общается через LLM (Deepinfra, модель LLaMA 3), и помнит последние 4 сообщения (вопрос-ответ) для каждого пользователя. Бот уже работает, только памяти нет.



Требования:

Telegram

Подключение через BotFather токен

Получение входящих сообщений



Хранение переписки:

Сохранять role (user/assistant), content, user_id, timestamp

Хранилище: Google Sheets

Отдельные строки для каждого сообщения

Не перезаписывать старые просто добавлять



Контекст памяти:

При новом сообщении:

найти последние 4 строки по user_id (например, 2 user + 2 assistant)

собрать их в массив JSON { "role": ..., "content": ... }

добавить новое сообщение пользователя

отправить всё в messages в Deepinfra API



Модель:

Платформа: Deepinfra

Модель: meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct

Тип запроса: POST, JSON

Обязательное поле messages со всей историей

Параметр temperature: 0.6



Ответ:

Получить ответ от модели

Отправить обратно в Telegram

В будущем возможна интеграция с базой данных или облачной памятью

Важна стабильность, понятный код, возможность редактировать



Что предоставлю:

Telegram токен

Google Sheet с нужными колонками

API ключ от Deepinfra

Пример system prompt

Готов подключить Make и импортировать сценарий



Результат в виде json кода, либо импорт-файла.