Настроить память для Telegram-бота в Make

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Цель:
Настроить память для Telegram-бота в Make (ex-Integromat), который общается через LLM (Deepinfra, модель LLaMA 3), и помнит последние 4 сообщения (вопрос-ответ) для каждого пользователя. Бот уже работает, только памяти нет.


Требования:
Telegram
Подключение через BotFather токен
Получение входящих сообщений


Хранение переписки:
Сохранять role (user/assistant), content, user_id, timestamp
Хранилище: Google Sheets
Отдельные строки для каждого сообщения
Не перезаписывать старые просто добавлять


Контекст памяти:
При новом сообщении:
найти последние 4 строки по user_id (например, 2 user + 2 assistant)
собрать их в массив JSON { "role": ..., "content": ... }
добавить новое сообщение пользователя
отправить всё в messages в Deepinfra API


Модель:
Платформа: Deepinfra
Модель: meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct
Тип запроса: POST, JSON
Обязательное поле messages со всей историей
Параметр temperature: 0.6


Ответ:
Получить ответ от модели
Отправить обратно в Telegram
В будущем возможна интеграция с базой данных или облачной памятью
Важна стабильность, понятный код, возможность редактировать


Что предоставлю:
Telegram токен
Google Sheet с нужными колонками
API ключ от Deepinfra
Пример system prompt
Готов подключить Make и импортировать сценарий


Результат в виде json кода, либо импорт-файла.

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