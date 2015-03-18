Solowave

Николай Solowave

 
48 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 часа назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

jaguarcity
55 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$250
10 баллов
7 лет назад
Разработка приложения для Вконтакте
Очень хороший заказчик. Постановка задачи и оплата на высшем уровне. Рекомендую.
Проделан огромный труд. Ответственный. Рекомендую
Ответный отзыв
newtoncoin
Евгений 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Подключить на сайт авторизацию через Telegram и платежную систему
Спасибо за работу! Хороший заказчик, четкое ТЗ, приятно общаться, всегда на связи. Будем сотрудничать дальше!
Отличный специалист, работает оперативно и качественно, знает свое дело. Буду обращаться и всем рекомендую
Ответный отзыв