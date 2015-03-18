Разработать шаблон ZennoPoster, который будет отвечать на комментарии в TikTok с использованием ИИ. Шаблон должен работать с несколькими аккаунтами, поддерживать прокси и эмуляцию, парсить видео и комментарии, исключать повторы, а также генерировать ответы на основе заданного промта. Включает реалистичную задержку между действиями и автоматическую смену аккаунтов.
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