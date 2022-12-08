Есть готовый проект проект электронного дневника на Codeigniter+база данных. Требуется доработка нескольких функций. В частности 1)Добавить возможность прикладывать файл к домашнему заданию (есть в коде, но недореализовано разработчиком). ...
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- CodeIgniterПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 дня назад
Есть готовый проект электронного дневника на codeigniter. Не хватает нескольких функций для определенных нужд. Требуется доработать.CodeIgniterБазы данных1 заявкаЗакрытнет даты
- $100
Есть исходники трех одинаковых проектов с небольшими отличиямив дизайне, возможно доработны не на 100% Это сайт знакомств написанный на PHP , codeigniter 3. Нужно локально развернуть просмотреть 3 сайта выбрать какой из них максимально ...PHPСайт на PHPCodeIgniterТестирование сайтов10 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $1000
Мы небольшая команда, работающая над проектом видеохостинга, на базе YetiShare Framework. Соблюдаем PSR-2 и бест практис, проводим ревью кода. Стек проекта: - PHP 7.* / Go 1.21 - MySQL 5.* / MongoDB / ...Закрыт2 месяца назад
Привет. Я запускаю проект и мне нужен специалист, который поможет мне его улучшить. Если ты чувствуешь Codeigniter, как свои пять пальцев и ищешь интересную задачу, то это для тебя! Подробнее о проекте: Общий ...PythonCodeIgniterЗакрыт4 месяца назад
Ищем разработчика для внедрения нового дизайна, после оптимизации и постоянная поддержка\мелкие доработки. Проекту уже много лет. Написан на codeigniter 2. Дизайн в figma. (по запросу предоставлю) Работы делаем на тестовом сервере и сайте. Ведем bitbucket. Сейчас этап - ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Имеется сайт на CodeIgniter 3. В связи с прекращением поддержки PHP 5.6 требуется перенести его на на CodeIgniter 4. Если будет интересно, в дальнейшем возможно сотрудничество по дальнейшей поддержке и развитию этого сайта.PHPCodeIgniterСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Есть модуль парсинга, сделан в виде отдельного веб-приложения со своим интерфейсом, авторизацией, логами итп, от CMS ему нужны только данные для подключения к БД и логика сохранения фоток (что бы её повторить), остальное пишется ...PHPOpenCartWooCommerceMagentoPrestashopCodeIgniterSQLВеб-программированиенет заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $132
Необходимо обновить существующее приложение. Фронтенд - Cordova Бэкенд - CodeIgniter, MySQL. Дополнительная информация здесь https://docs.google.com/document/d/1KcKzPvTfP8X5mlz_SKoMcXP5GLC5cSDBUM7BMC8pMls/edit?usp=sharingМобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
Есть готовый сайт на PHP (CodeIgniter) онлайн магазина. необходимо добавить функционал 1. Добавить платежи в криптовалюте через API(bitcoin, bitcoin cash, эфириум, doge, dash, monero, litecoin), не через платежную систему 2. Добавления отзывов с рейтингом о сайте, после подтверждения ...PHPСайт на PHPCodeIgniterИнтернет-магазины11 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Ищем разработчика с опытом работы с Codeigniter 2. Редизайн (готов в Figma и частично внедрено) + ряд новых доработок. После редизайна и внедрения нового функионала - оптимизация всего проекта. (скорость работы и показатели pagespeed) Будет выполняться и внедряться ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Сайт, с которым мы работаем ([url=https://fotowand.nl/creer-je-eigen-fotobehang]https://fotowand.nl/[/url]) использует API Fotolia (работа с с банком картинок). Fotolia недавно была куплена Adobe. Поэтому API Fotolia перестали работать, а вместо них начали работать Adobe stock API. [b]Глобально задача: на сайте ...CodeIgniterЗакрыт9 месяцев назад
- $1500
В дружную команду ищем программиста, требования: Уверенное знание нативного php 5.6+, ООП, знать и применять на практике MVC. Основной стек технологий: PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript Фреймворки: CodeIgniter 3+, Yii CMS: WordPress, OpenCart, bitrix Опыт от 2 летВеб-программирование7 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Ищем разработчика с опытом работы с Codeigniter 2. Редизайн (готов в Figma и частично внедрено) + ряд новых доработок. После редизайна и внедрения нового функионала - оптимизация всего проекта. (скорость работы и показатели pagespeed) Будет выполняться и внедряться ...Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Всем привет! Сообщите стоимость и срок. ТЗ во вложении.CodeIgniterВеб-программирование5 заявокЗакрытгод назад
Підправити готовий сайт на CodeIgniter 4. Правки не великі. Виправити помилку, поставити ( чи обновити) нову версію перекладача ( гугл), та інше.CodeIgniterВеб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
- $150
Це зробити що в додатку.CodeIgniterВеб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
Треба підправити готовий сайт.CodeIgniterВеб-программирование6 заявокЗакрытгод назад
Нужно кое-что подправить по готовому сайту. Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМCodeIgniterВеб-программирование7 заявокЗакрытгод назад
- $120
Есть такой приобретенный плагин по конструированию HTML-страниц - https://codecanyon.net/item/builderjs-html-email-page-builder/27146783?gclid=CjwKCAjw79iaBhAJEiwAPYwoCG06dqpPaVAyOSNAKxClH2Ajeqoq8mbhblBa5-F7v0uRdz2zoP6K0BoCZj8QAvD_BwE Плагин был встроен в разрабатываемый нами сайт на базе Codeigniter. Выглядит таким образом - https://share.cleanshot.com/bEU8oT (т.е производится конструирование страницы, она сохраняется на сервере как HTML-страница, ...JavascriptHTMLCodeIgniterЗакрытгод назад