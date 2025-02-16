Необходимо изменить заголовки на сайте Wordpress, заменив H3, H4 и H5 на div или span. Также требуется заменить H5 заголовки на H2 на главной странице. Укажите конкретные страницы и заголовки для замены.
Работы по сайту
Приветствуем.
Наш сайт: smmvip.ru
На сайте установлен скрипт, приобретали здесь: https://codecanyon.net/item/smartpanel-smm-panel-script/23595718
Compatible Browsers: IE11, Firefox, Safari, Chrome
Files Included: JavaScript JS, JavaScript JSON, HTML, XML, CSS, PHP, SQL
Software Framework: CodeIgniter
Software Version: PHP 7.x, MySQL 5.x
Нужно выполнить ряд работ по сайту.
Всё подробно расписано в текстовых файлах, можете ознакомиться
на Яндекс-Диске: https://disk.yandex.ru/d/MfIDJWyCe5mezQ
на Google-диск: https://drive.google.com/drive/folders/1i6Wg9-kpCl9OVNvUGjzN2MhBJP9Ej-l0?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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