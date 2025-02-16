Работы по сайту

$190
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки277 просмотров

Приветствуем.

Наш сайт: smmvip.ru

На сайте установлен скрипт, приобретали здесь: https://codecanyon.net/item/smartpanel-smm-panel-script/23595718

Compatible Browsers: IE11, Firefox, Safari, Chrome

Files Included: JavaScript JS, JavaScript JSON, HTML, XML, CSS, PHP, SQL

Software Framework: CodeIgniter

Software Version: PHP 7.x, MySQL 5.x

Нужно выполнить ряд работ по сайту.

Всё подробно расписано в текстовых файлах, можете ознакомиться

на Яндекс-Диске: https://disk.yandex.ru/d/MfIDJWyCe5mezQ

на Google-диск: https://drive.google.com/drive/folders/1i6Wg9-kpCl9OVNvUGjzN2MhBJP9Ej-l0?usp=sharing

CodeIgniterCSSHTMLJavaScriptPHPSQL
3 месяца назад
Egobear
37 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
2 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
Павел
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва(-2)
3 месяца назад