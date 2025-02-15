Требуются изменения в дизайне интернет-магазина на Опенкарт, включая редизайн главной страницы и сквозных элементов. Необходимо спарсить ассортимент сайта и интегрировать его через импорт-экспорт XML. Также требуются функциональные правки, указанные в ТЗ. Оценка за всю работу и часовая ставка по запросу.
Wordpress woocommerce сделать сайт
Добрый день!
У меня имеется купленный шаблон woocommerce +wordress. Мне нужно создать и наполнить небольшой магазин-каталог продукцией из дверной фурнитуры.
Имеются все картинки, данные по каталогу.
Основная функциональность:
Главная страница
Страница магазина с фильтром товаров
Страница корзины
Страница сравнения товаров
Страница оформления заказа
Текстовая страница О нас
Страница Контакты
Страница конструктор (js имеется)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $140Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка полноценного интернет-магазина на .com с возможностями оплаты, корзины и управления размерами. Примеры будут предоставлены, детали обсудим в ходе работы.Интернет-магазины35 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка интернет-магазина на платформе Битрикс или Вордпресс. Включить функционал онлайн-оплаты, доставки и интеграции с 1С. Укажите стоимость за каждый этап — верстка и функционал.Интернет-магазины13 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $300
Требуется разработать интернет-магазин на английском языке, который будет иметь легкий и удобный интерфейс. Важным аспектом является наличие функционала корзины и возможности выбора нескольких способов оплаты при оформлении заказа.Интернет-магазины29 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка интернет-магазина для продажи печного и каминного оборудования с каталогом на 5000 товаров. Основные страницы: Главная, каталог, карточка товара, отзывы, статьи и другие. Оплата через сайт не нужна, форма заказа должна быть простой. Предпочтения к разработчикам с опытом создания интернет-магазинов. Прислать 2-3 лучших примера работ.Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $10
Требуется изменить текст кнопки на сайте Shopify: сделать его жирным и крупнее. Исполнитель только из Украины. Обсуждение и выполнение задачи через Google Meet с совместным контролем результата. Оплата на украинскую карту.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 месяца назад
При обмене с 1С Битрикс возникают проблемы с загрузкой новых папок на сайт. Обмен по уже существующим товарам проходит успешно, однако новые папки не добавляются. Необходимо разобраться в причинах и найти решение данной проблемы для интернет-магазина на шаблоне Аспро.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $300
Требуется создание интернет-магазина на платформе шоп-скрипт. Открыты к предложениям по готовым решениям или индивидуальной разработке. Укажите ваши идеи и подходы к реализации проекта.Интернет-магазины11 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $1500
Требуется настройка контекстной рекламы для интернет-магазина с акцентом на получение качественных лидов. Минимальный тестовый бюджет составляет 100$, а рекламный бюджет варьируется от 1500 до 2000$ в месяц. Настройка должна быть выполнена в Google и других источниках.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо создать интернет-магазин с ноля на платформах Magento или Shopify. Включает настройку функционала, интеграцию платежных систем, разработку дизайна и обеспечение безопасности. Опыт работы с платформами и знание HTML, CSS, JavaScript обязательны. Знание SEO и опыт работы с API будут преимуществом.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт3 месяца назад