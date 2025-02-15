Wordpress woocommerce сделать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок291 просмотр

Добрый день!

У меня имеется купленный шаблон woocommerce +wordress. Мне нужно создать и наполнить небольшой магазин-каталог продукцией из дверной фурнитуры.

Имеются все картинки, данные по каталогу.

Основная функциональность:

Главная страница

Страница магазина с фильтром товаров

Страница корзины

Страница сравнения товаров

Страница оформления заказа

Текстовая страница О нас

Страница Контакты

Страница конструктор (js имеется)

WooCommerceWordPressСоздание интернет-магазинов
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kononovspb
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