Требуются изменения в дизайне интернет-магазина на Опенкарт, включая редизайн главной страницы и сквозных элементов. Необходимо спарсить ассортимент сайта и интегрировать его через импорт-экспорт XML. Также требуются функциональные правки, указанные в ТЗ. Оценка за всю работу и часовая ставка по запросу.