Создать интернет-магазин

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Закрыт10 заявок299 просмотров

Создать интернет-магазин на платформе Magento или Shopify.
Создать нужно с ноля и под ключ.
Настройка и доработка функционала под потребности тз (интеграция платежных систем, настройка доставки, разработка модулей и плагинов).
Оптимизация производительности магазина.
Разработка адаптивного и современного дизайна (либо работа с готовым шаблоном).
Интеграция с CRM, аналитикой и маркетинговыми инструментами.
Обеспечение безопасности магазина и защита данных пользователей.
Предоставление документации и базового обучения для заказчика.
Для работы у вас должен быть опты :
Самое главное это опыт работы с платформами Magento или Shopify.
Вы должны грамотно разрабатывать кастомные решения и интеграции для платформы.
Знание HTML, CSS, JavaScript (для настройки внешнего вида и UX).
Опыт работы с API (платежные системы, сервисы доставки).
Знание основ SEO-оптимизации для e-commerce.
Умение оценивать сроки и соблюдать дедлайны.
Будет плюсом:
Портфолио успешных интернет-магазинов на Magento или Shopify.
Опыт работы с интеграцией складских и учетных систем.
Знание Liquid (для Shopify) или PWA-решений для Magento.

CSSHTMLJavaScriptMagentoShopifyДизайн сайтовИнтеграция платежных системОптимизация кодаРазработка модулейРазработка плагиновСоздание интернет-магазинов
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GGF
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