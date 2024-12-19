Создать интернет-магазин на платформе Magento или Shopify.

Создать нужно с ноля и под ключ.

Настройка и доработка функционала под потребности тз (интеграция платежных систем, настройка доставки, разработка модулей и плагинов).

Оптимизация производительности магазина.

Разработка адаптивного и современного дизайна (либо работа с готовым шаблоном).

Интеграция с CRM, аналитикой и маркетинговыми инструментами.

Обеспечение безопасности магазина и защита данных пользователей.

Предоставление документации и базового обучения для заказчика.

Для работы у вас должен быть опты :

Самое главное это опыт работы с платформами Magento или Shopify.

Вы должны грамотно разрабатывать кастомные решения и интеграции для платформы.

Знание HTML, CSS, JavaScript (для настройки внешнего вида и UX).

Опыт работы с API (платежные системы, сервисы доставки).

Знание основ SEO-оптимизации для e-commerce.

Умение оценивать сроки и соблюдать дедлайны.

Будет плюсом:

Портфолио успешных интернет-магазинов на Magento или Shopify.

Опыт работы с интеграцией складских и учетных систем.

Знание Liquid (для Shopify) или PWA-решений для Magento.