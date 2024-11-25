Требуется разработка или установка плагина B2B для интернет-магазина автозапчастей. Плагин должен отображать цены от поставщиков с рейтингом. У поставщиков будет личный кабинет для выбора категорий и тарифного плана. Также нужна страница с описанием, картой и контактами для каждого поставщика. Возможна разработка на других CMS.
Необходимо реализовать интернет-магазин на базе Shopware 6
Необходимо реализовать интернет-магазин на базе Shopware 6, включая настройку базовой функциональности, интеграцию дополнительных модулей и кастомизацию дизайна. макет уже сверстан
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