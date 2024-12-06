Магазин автозапчастей (WP) нужен плагин B2B

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Закрыт9 заявок355 просмотров

Добрый день.

Требуется плагин B2B (разработать или установить т.к. не нашел схожего функционала).

Суть: на странице запчасти должны выдаваться цены поставщиков с рейтингом последних.

У поставщика должнен быть ЛК, где он может выбрать в каких категориях показываться + тарифный план с оплатой. У каждого поставщика должна быть страница с описание + картой и контактами.

Это кратко. Могу подробное ТЗ написать, если требуется разработка. Сориентируйте по стоимости.

Так же, можно рассмотреть варианты на другиз CMS

WordPressРазработка плагинов
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