Нужен специалист PRESTASHOP

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка292 просмотра

Есть сайт на преста шоп интернет магазин.
Версия 1,6 нужно максимально безболезненно перейти на версии выше, чтобыможнобыло настроить интеграции со складом, установить модуль оплаты и доставки.
Стоимость и перспективы в личку

PrestaShopИнтеграция платежных системРазработка модулей
6 месяцев назад
guest_1731500573047
6 месяцев в сервисе
Была
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Вячеслав
 
53 года
6 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
6 месяцев назад