Запустите свой интернет-магазин на платформе Shopify с нуля. Предоставляется полное сопровождение: от настройки необходимых программ и рекламы до выбора ниши и товаров. Заказ включает все шаги для создания полностью функционального магазина без разработки дизайна.
Нужен специалист PRESTASHOP
Есть сайт на преста шоп интернет магазин.
Версия 1,6 нужно максимально безболезненно перейти на версии выше, чтобыможнобыло настроить интеграции со складом, установить модуль оплаты и доставки.
Стоимость и перспективы в личку
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Разработайте интернет-магазин автозапчастей на платформе WooCommerce с платным шаблоном. Необходимо создать плагин для отображения цен от разных поставщиков, а также страницу поставщика с рейтингом и возможностью оставлять отзывы. Важно, чтобы поставщики могли управлять своими запчастями и категориями товаров в личном кабинете.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $800
Ищется PHP-разработчик со знанием Laravel для работы над проектом интернет-магазина. Задачи включают реализацию API, управление базой данных, интеграцию с внешними сервисами и создание административной панели. Проект требует создания полноценного сайта с функционалом онлайн-магазина и личными кабинетами пользователей.Интернет-магазины13 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется разработать интернет-магазин на базе Vue.js и Laravel. Основные функции: отображение товаров, фильтрация, оформление заказа, личный кабинет, блог и возможность добавления товаров в избранное. Проект включает в себя интеграцию с Фигмой, функционал для администратора и уведомления пользователей.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется внести правки в интернет-магазин, созданный на платформе WordPress. Необходима оптимизация и доработка функционала для улучшения работы сайта и удобства пользователей.Интернет-магазины18 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $350
Необхідно створити інтернет-магазин на платформі Shopify. Проект включає 3-5 сторінок, налаштування хостингу, домену, платіжних систем та електронної пошти. Шаблонні рішення допускаються. Вимога: наявність портфоліо та вказівка цін.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $300
Задача заключается в создании интернет-магазина в США с привязкой кошелька. Необходима помощь в выборе оптового поставщика и продвижении рекламы, если это возможно. Ожидается разработка функционала и рекомендаций по эффективному запуску бизнеса.Интернет-магазины13 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется разработка функционала выставления счета на сайте интернет-магазина на основе данных из 1С. Счет должен включать логотип, текст уведомления, Каспи QR-код, реквизиты компании и покупателя, данные о продукции и итоговые суммы. Все данные должны передаваться через XML, обеспечивая соответствие шаблону 1С.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Шукаємо фахівця для перенесення дизайну з Figma на Webflow для інтернет-магазину натуральної косметики. Завдання включає адаптацію для десктопу та мобільних пристроїв, налаштування двомовного інтерфейсу, домену, CMS, SEO-оптимізацію, систему оплати та варіанти доставки. Важливо дотримуватись термінів та якісно виконати роботу.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $50
Необходимо заменить один из параметров конфигуратора товара на вкладки в CMS Opencart 1.5.5. Также требуется сверстать страницы для десктопной и мобильной версии с учетом внесенных изменений. Макеты и техническое задание прилагаются. Срок выполнения от 2 до 5 дней.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад