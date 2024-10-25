Разработайте интернет-магазин автозапчастей на платформе WooCommerce с платным шаблоном. Необходимо создать плагин для отображения цен от разных поставщиков, а также страницу поставщика с рейтингом и возможностью оставлять отзывы. Важно, чтобы поставщики могли управлять своими запчастями и категориями товаров в личном кабинете.