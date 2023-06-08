Нужно создать тему для prestashop с нуля. Верстку предоставим.
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Программист PrestaShop – это специалист, обладающий глубокими знаниями в области разработки интернет-магазинов на платформе PrestaShop. Это мощный инструмент для создания электронной коммерции, который требует специальных знаний и навыков для настройки, кастомизации и поддержки.
Роль программиста PrestaShop
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Разработка и настройка интернет-магазина
Программист PrestaShop создает и настраивает функциональность магазина с учетом требований клиента. Он занимается установкой и настройкой модулей, шаблонов, платежных систем и других компонентов.
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Оптимизация и улучшение производительности
Опытный специалист по PrestaShop улучшает производительность магазина, оптимизирует код, работает над ускорением загрузки страниц, что способствует лучшему пользовательскому опыту и SEO.
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Техническая поддержка и обновления
Программист отвечает за поддержку и обновление интернет-магазина, исправление ошибок, обеспечение безопасности данных и выполнение регулярных обновлений.
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Интеграция с другими системами
Кроме основных функций, программист PrestaShop может работать над интеграцией магазина с различными сторонними сервисами, CRM-системами, ERP и другими платформами.
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Анализ и оптимизация процессов
Он также занимается анализом данных, пониманием поведения покупателей и оптимизацией процессов в магазине для увеличения конверсии и продаж.
Значение PrestaShop в сфере электронной коммерции
PrestaShop – это одна из наиболее популярных и мощных платформ для создания интернет-магазинов. Она предоставляет широкие возможности для торговли онлайн, имеет гибкую архитектуру и обширный каталог модулей и тем. Благодаря этой платформе предприниматели могут легко запустить свой бизнес в сети, а программисты, специализирующиеся на PrestaShop, играют ключевую роль в успешной реализации и поддержке интернет-магазинов.
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