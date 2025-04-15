На своей тестовой площадке использовать Pretashop 8.15

Протестировать оплату, в случаи если оплата не проходит выявить проблему



Весь процесс удачный или неудачный нужно записать



1) Полная оплата товара одним коином

2) Частичная оплата товара один коином

3) Доплата за товар тем же коином

4) В способах оплаты про Passimpay есть упоминание про крипту

6) Добавить несколько товаров в корзину, сумма к оплате (статус - верная или не верная)

7) Возможность отмены оплаты, возврат в стор