Протестировать платежный плагин PHP под Pretashop

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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  1. На своей тестовой площадке использовать Pretashop 8.15

  2. Установить платёжный плагин https://passimpay.io/ru/modules/prestashop

  3. Сам плагин - "Prestashop Payment Plugin' https://github.com/Passimpay/passimpay-prestashop

  4. Протестировать оплату, в случаи если оплата не проходит выявить проблему

    Весь процесс удачный или неудачный нужно записать

    1) Полная оплата товара одним коином

    2) Частичная оплата товара один коином

    3) Доплата за товар тем же коином

    4) В способах оплаты про Passimpay есть упоминание про крипту

    6) Добавить несколько товаров в корзину, сумма к оплате (статус - верная или не верная)

    7) Возможность отмены оплаты, возврат в стор

PHPPrestaShopТестирование сайтов
день назад
Роман
 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
38 отзывов

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