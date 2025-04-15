Необходимо исправить ошибки в веб-приложении Python, которое является мини видео хостингом. Проблемы: исчезновение даты публикации и отсутствие корректного отображения на мобильных устройствах. Заказ срочный, требуется оперативное решение.
Протестировать платежный плагин PHP под Pretashop
На своей тестовой площадке использовать Pretashop 8.15
Установить платёжный плагин https://passimpay.io/ru/modules/prestashop
Сам плагин - "Prestashop Payment Plugin' https://github.com/Passimpay/passimpay-prestashop
Протестировать оплату, в случаи если оплата не проходит выявить проблему
Весь процесс удачный или неудачный нужно записать
1) Полная оплата товара одним коином
2) Частичная оплата товара один коином
3) Доплата за товар тем же коином
4) В способах оплаты про Passimpay есть упоминание про крипту
6) Добавить несколько товаров в корзину, сумма к оплате (статус - верная или не верная)
7) Возможность отмены оплаты, возврат в стор
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