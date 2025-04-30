Необходимо разработать качественное веб-приложение для автоматической проверки ключей активации Microsoft. Система должна авторизовываться в аккаунте, проверять ключи и определять их статус. Важно учитывать региональные особенности и обходить ограничения на количество проверок. Ожидается масштабируемое приложение с высоким быстродействием.
Простой видео-хостинг на готовом шаблоне
Нужно на готовом шаблоне сделать простой видео-хостинг, с возможностью выбора дат публикации видео, и базовыми категориями. Сделать нужно сегодня. CMS не приниципиально.
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