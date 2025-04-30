Простой видео-хостинг на готовом шаблоне

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт1 заявка113 просмотров

Нужно на готовом шаблоне сделать простой видео-хостинг, с возможностью выбора дат публикации видео, и базовыми категориями. Сделать нужно сегодня. CMS не приниципиально.

MODXOpencartTildaWordPress
15 часов назад
Екатерина
15 часов в сервисе
Была
7 часов назад

Выбранный исполнитель

oleksandr033
19 лет
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
15 часов назад
$40
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

oleksandr033
19 лет
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
15 часов назад