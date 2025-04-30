Простой видео-хостинг на готовом шаблоне

Задача заключается в разработке фиктивного сайта по продаже билетов с сгенерированным контентом. Необходимо обеспечить уникальность сайтов, различие в шаблонах и стилях, а также минимальную перелинковку и вывод похожих страниц. Контент должен быть переведен на разные языки и подходить по смыслу к страницам.