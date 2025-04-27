Сайты с сгенерированным контентом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт5 заявок185 просмотров

Цена указана просто потому, что ее нужно указать. Цену давайте согласовывать.

Примеры того, что мне нужно

glamourgetaways.com

expediescape.com

Шаблоны страниц одного из них

https://glamourgetaways.com/en

https://glamourgetaways.com/en/destinations/albania

https://glamourgetaways.com/en/activities?tags[]=guided-tour

https://glamourgetaways.com/en/activities/river-cruise

https://glamourgetaways.com/en/articles

https://glamourgetaways.com/en/articles/beneath-the-stars-stargazing-destinations

https://glamourgetaways.com/en/travel-search?type=flights-hotels&amp;trip_type_flights=round_trip&amp;departure=Gjirokastër%2C+Albania&amp;destination=Saranda%2C+Albania&amp;departure_date=2025-05-20&amp;return_date=2025-05-24&amp;adults=1&amp;children=0&amp;departure_airport=TIA&amp;destination_airport=CFU

Теперь чуть более детальное описание.

По сути, это фиктивный сайт по продаже билетов.

При этом мне не нужно, чтобы после поиска выдавалась какая-то информация о самих билетах. Обратите внимание на последнюю ссылку или попробуйте сделать поиск билетов внутри сайтов из примеров.

Все тексты, картинки, все сгенерировано и подходит по смыслу к странице.

Реализована минимальная перелинковка и вывод похожих по смыслу страниц.

Разные языковые версии (по сути просто переведенный контент)

Подобные сайты нужны на потоке и они должны будут различаться между собой шаблонами стилями, скриптами, по сути быть уникализированными + с переписанным контентом (уникализированным).

Создание сайтов
день назад
Жураковский
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Єва
 
20 лет
12 дней в сервисе
Была
5 часов назад
5 часов назад
Юрий
 
29 лет
9 месяцев в сервисе
онлайн
2 отзыва
день назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
день назад
Денис
 
46 лет
12 дней в сервисе
Был
5 часов назад
день назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
29 минут назад
27 отзывов
день назад