Цена указана просто потому, что ее нужно указать. Цену давайте согласовывать.

Примеры того, что мне нужно

glamourgetaways.com

expediescape.com

Шаблоны страниц одного из них

https://glamourgetaways.com/en

https://glamourgetaways.com/en/destinations/albania

https://glamourgetaways.com/en/activities?tags[]=guided-tour

https://glamourgetaways.com/en/activities/river-cruise

https://glamourgetaways.com/en/articles

https://glamourgetaways.com/en/articles/beneath-the-stars-stargazing-destinations

https://glamourgetaways.com/en/travel-search?type=flights-hotels&trip_type_flights=round_trip&departure=Gjirokastër%2C+Albania&destination=Saranda%2C+Albania&departure_date=2025-05-20&return_date=2025-05-24&adults=1&children=0&departure_airport=TIA&destination_airport=CFU

Теперь чуть более детальное описание.

По сути, это фиктивный сайт по продаже билетов.

При этом мне не нужно, чтобы после поиска выдавалась какая-то информация о самих билетах. Обратите внимание на последнюю ссылку или попробуйте сделать поиск билетов внутри сайтов из примеров.

Все тексты, картинки, все сгенерировано и подходит по смыслу к странице.

Реализована минимальная перелинковка и вывод похожих по смыслу страниц.

Разные языковые версии (по сути просто переведенный контент)

Подобные сайты нужны на потоке и они должны будут различаться между собой шаблонами стилями, скриптами, по сути быть уникализированными + с переписанным контентом (уникализированным).