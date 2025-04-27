Необходимо доработать страницу игры в тематике iGaming, учитывая стилистику существующего сайта. Ожидается оригинальное оформление и креативные решения. В заявке укажите опыт работы в данной области.
Сайты с сгенерированным контентом
Цена указана просто потому, что ее нужно указать. Цену давайте согласовывать.
Примеры того, что мне нужно
Шаблоны страниц одного из них
https://glamourgetaways.com/en
https://glamourgetaways.com/en/destinations/albania
https://glamourgetaways.com/en/activities?tags[]=guided-tour
https://glamourgetaways.com/en/activities/river-cruise
https://glamourgetaways.com/en/articles
https://glamourgetaways.com/en/articles/beneath-the-stars-stargazing-destinations
https://glamourgetaways.com/en/travel-search?type=flights-hotels&trip_type_flights=round_trip&departure=Gjirokastër%2C+Albania&destination=Saranda%2C+Albania&departure_date=2025-05-20&return_date=2025-05-24&adults=1&children=0&departure_airport=TIA&destination_airport=CFU
Теперь чуть более детальное описание.
По сути, это фиктивный сайт по продаже билетов.
При этом мне не нужно, чтобы после поиска выдавалась какая-то информация о самих билетах. Обратите внимание на последнюю ссылку или попробуйте сделать поиск билетов внутри сайтов из примеров.
Все тексты, картинки, все сгенерировано и подходит по смыслу к странице.
Реализована минимальная перелинковка и вывод похожих по смыслу страниц.
Разные языковые версии (по сути просто переведенный контент)
Подобные сайты нужны на потоке и они должны будут различаться между собой шаблонами стилями, скриптами, по сути быть уникализированными + с переписанным контентом (уникализированным).
Заявки фрилансеров
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