Разработчик на python/разработка парсера сообщений с telegram

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт2 заявки105 просмотров

Обязанности: разработка парсера сообщений с telegram

Навыки и требования: знания python. Быть на связи в обговоренные дни/часы. Быть готовым к звонкам. Умение работать в команде

Оплата труда: попроектная , с возможность поэтапной оплаты - по завершению этапов. $200-250

Тестовое задание - спарсить сообщения отправленные в переписке с проектным менеджером

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