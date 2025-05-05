Требуется натянуть верстку на Wordpress для сайта-визитки с 7 шаблонами, включая главную страницу, новости и сотрудников. Необходимо добавить и настроить стандартный набор плагинов, а также запустить сайт на хостинге. Верстка будет предоставлена.
Установить сайт
Нужно установить сайт на движке вордпресс, ssl сертификат, а также связать домен с хостингом
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокОткрыт19 часов назад
Требуется сверстать многостраничный сайт с личным кабинетом на платформе WordPress по готовому макету. Необходима качественная адаптация дизайна и функциональности сайта согласно предоставленным требованиям.Веб-программирование14 заявокОткрыт20 часов назад
Требуется внести правки в самописный движок на PHP. Ищется веб-программист, который сможет внести необходимые изменения и улучшения в проект.Веб-программирование11 заявокОткрыт20 часов назад
Требуется улучшить показатели сайта в Google до зелёной зоны. Мобильная версия сайта колеблется от 55 до 80. Необходимо определить причины недочетов, предложить решения и указать сроки и стоимость работ. Доступ к личному кабинету хостинга предоставлен.Закрыт16 часов назад
Требуются специалисты для долгосрочного сотрудничества в создании дэшбордов в Power BI и Tableau. Обязательные требования: уверенное владение инструментами, умение создавать красивые и структурированные дэшборды. Работа удаленная, бюджет обсуждается индивидуально.Веб-программирование2 заявкиОткрытдень назад
Ищем веб-разработчика с опытом работы на Bubble для создания прототипа агрегатора одежды. Требуется исправление недочетов, добавление экранов по дизайн-макетам и интеграция API. Начальная занятость на несколько недель с возможностью продолжения сотрудничества.Веб-программирование3 заявкиОткрытдень назад
- $100
Требуется доработка интернет-магазина с использованием технологий React, Redux, Strapi, FastAPI, PostgreSQL и Docker. Исполнитель получит список необходимых доработок для выполнения задачи.Открытдень назад
- $20
Ищется специалист для правок на фронтенде DLE. Необходимо исправить верстку, заменить галерею для обработки изображений, заменить кастомный модуль кнопок загрузок на оригинальный и добавить модуль похожих новостей с ручным управлением. Оценка времени выполнения — около двух часов.Веб-программирование1 заявкаОткрытдень назад
- $430
Требуется доработка сайта на CMS WordPress, включая удаление блога, исправление багов, добавление ховеров и настройку сравнения. Также необходимо устранить CSS ошибки и выполнить другие задачи. Подробности указаны в документе.Открытдень назад
- $700
Ищем опытного специалиста для разработки парсера Telegram каналов. Парсер должен автоматически копировать и изменять посты, включая текстовые и видео, а также комментарии с оригинальных постов. Необходимо настроить тайминг публикации и возможность управления реакциями на посты. Укажите стоимость разработки и месячную плату за техническое сопровождение.Веб-программирование5 заявокОткрыт2 дня назад