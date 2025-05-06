Ищем опытного специалиста для разработки парсера Telegram каналов. Парсер должен автоматически копировать и изменять посты, включая текстовые и видео, а также комментарии с оригинальных постов. Необходимо настроить тайминг публикации и возможность управления реакциями на посты. Укажите стоимость разработки и месячную плату за техническое сопровождение.