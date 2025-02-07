Необходимо разработать API на Django, который будет взаимодействовать с другим API для получения данных. Основная задача — обеспечить корректное получение и отображение данных пользователю. Ожидается качественная реализация и возможность дальнейшей поддержки проекта.
Парсер Telegram каналов
Здравствуйте, ищем специалиста для создания и технического ведения парсера Telegram каналов и комментариев. Просьба писать специалистам, только с опытом, предоставляя свое резюме. Если Вы начинающий исполнитель, просьба не тревожить.
-Нужно создать парсер который будет копировать все посты с оригинального канала, чтобы можно было видоизменять копируемый пост, и публикуя его в нашем клон канале, он отличался от оригинала. Например ИИ переписывал пост и делал его уникальным, или забирал ссылки с поста и тд.
-Должны копироваться стандартные текстовые посты, видео посты, коллажи фото.
-Парсер должен быть автоматическим, то есть мы подключили клон каналы и парсер автоматически их публиковал, по заданному таймингу, например спустя 2-5-10 минут после публикации поста в оригинале.
-Парсер должен уметь переписывать комментарии с оригинальных постов. Например оригинальный пост собрал 10 комментариев, мы опубликовали его в нашем клон канале спустя заданное время, так же к нему начали публиковаться комментарии с оригинала. Комментарии будут писать наши подключенные аккаунты для такой задачи.
-Парсер должен уметь ставить реакции на наших постах, например мы мы выбрали количество реакций на каждый пост, от и до - например от 50 до 70, так же выбрали % позитивных реакций, нейтральных и негативных, например 70%-20%-10% и наши подкл, аккаунты испольняли эти реакции на каждый пост
Ждем Ваших заявок, отправляйте сразу стоимость за реализацию и месячную плату за контроль, чтобы все моменты работали как часы.
Заявки фрилансеров
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