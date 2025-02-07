Парсер Telegram каналов

Здравствуйте, ищем специалиста для создания и технического ведения парсера Telegram каналов и комментариев. Просьба писать специалистам, только с опытом, предоставляя свое резюме. Если Вы начинающий исполнитель, просьба не тревожить.

-Нужно создать парсер который будет копировать все посты с оригинального канала, чтобы можно было видоизменять копируемый пост, и публикуя его в нашем клон канале, он отличался от оригинала. Например ИИ переписывал пост и делал его уникальным, или забирал ссылки с поста и тд.

-Должны копироваться стандартные текстовые посты, видео посты, коллажи фото.

-Парсер должен быть автоматическим, то есть мы подключили клон каналы и парсер автоматически их публиковал, по заданному таймингу, например спустя 2-5-10 минут после публикации поста в оригинале.

-Парсер должен уметь переписывать комментарии с оригинальных постов. Например оригинальный пост собрал 10 комментариев, мы опубликовали его в нашем клон канале спустя заданное время, так же к нему начали публиковаться комментарии с оригинала. Комментарии будут писать наши подключенные аккаунты для такой задачи.

-Парсер должен уметь ставить реакции на наших постах, например мы мы выбрали количество реакций на каждый пост, от и до - например от 50 до 70, так же выбрали % позитивных реакций, нейтральных и негативных, например 70%-20%-10% и наши подкл, аккаунты испольняли эти реакции на каждый пост

Ждем Ваших заявок, отправляйте сразу стоимость за реализацию и месячную плату за контроль, чтобы все моменты работали как часы.