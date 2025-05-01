Доработка сайта на Wordpress

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Открыт3 заявки171 просмотр

Нужно доработать сайт на Wordpress с WooCommerce. Тема Woodmart, используется Elementor.

На сайте два языка. Сайт размещен на виртуальном хостинге.

Основные изменения:

1. Добавить новые блоки

2. Добавить два новых вида записей (простые - списки)

3. В существующих страницах поменять верстку

4. Настроить фильтры каталога

5. Настроить меню

ТЗ прикладываю к проекту.

Все предложения обсуждаемы.

ElementorWooCommerceWordPressДоработка сайтовПоддержка сайтов
день назад
Тимофей
 
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