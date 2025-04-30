Нужен PHP / WordPress-программист для разовых задач

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Ищем разработчика для выполнения технических задач на сайте.
Сайт собран на WordPress. Подойдут специалисты, работающие с CMS или напрямую с PHP.

Формат работы:
— Предоставим техническое задание
— На первом этапе — предварительная оценка сроков и стоимости
— После оценки — доступ к сайту
— Работа строго через подписание НДА

Примеры задач:
– Настройка корректного формирования URL у статей без потери функциональности
– Оптимизация скорости загрузки (по данным Core Web Vitals)
– Блокировка нежелательного трафика через хостинг, с исключением поисковиков.

PHPWordPressДоработка сайтовОптимизация кода
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