Ищем разработчика для выполнения технических задач на сайте.

Сайт собран на WordPress. Подойдут специалисты, работающие с CMS или напрямую с PHP.

Формат работы:

— Предоставим техническое задание

— На первом этапе — предварительная оценка сроков и стоимости

— После оценки — доступ к сайту

— Работа строго через подписание НДА

Примеры задач:

– Настройка корректного формирования URL у статей без потери функциональности

– Оптимизация скорости загрузки (по данным Core Web Vitals)

– Блокировка нежелательного трафика через хостинг, с исключением поисковиков.